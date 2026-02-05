Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: КМЗ обеспечит полный цикл испытаний скоростных лифтов в России
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 05.02.2026 (обновлено: 17:48 05.02.2026)
Гарбузов: КМЗ обеспечит полный цикл испытаний скоростных лифтов в России
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Гарбузов: Карачаровский механический завод сможет тестировать лифты
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) начал строительство 138-метровой шахты и комплекса смотровых площадок для проведения полного цикла испытаний скоростных лифтов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает строительство и развитие высокотехнологичных промышленных предприятий. В 2026 году Карачаровский механический завод продолжает масштабную модернизацию и переоснащение производственных участков. Одним из ключевых этапов программы является расширение испытательной инфраструктуры завода. Специализированный комплекс обеспечит проведение полного цикла испытаний лифтов, развивающих скорость до 8-8,5 метра в секунду, в том числе для их сертификации", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Площадь планируемого комплекса будет больше 16 тысяч квадратных метров. Готовую инфраструктуру планируют презентовать в 2028 году.
Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский сообщил, что в данный момент в России таким образом появляется первый в стране кластер лифтостроения и вертикального транспорта. Новый комплекс позволит участникам кластера отказаться от тестирования лифтового оборудования на иностранных площадках. Вследствие этого вывод скоростных технологий на российский рынок увеличится, а также вырастет надежность серийных поставок.
Отдельно Сидельковский подчеркнул, что упомянутый комплекс — первый в России проект по высоте и техническим возможностям.
Ранее Гарбузов рассказывал, что КМЗ изготовил около 190 тысяч щитов для вертикального транспорта за 12 месяцев. Такое количество комплектующих обеспечит сборку более 4,9 тысячи кабин лифтов.
Гарбузов: более 1,2 млрд рублей инвестируют в производственный цех КМЗ
1 февраля, 13:03
