Гарбузов: КМЗ обеспечит полный цикл испытаний скоростных лифтов в России
Гарбузов: КМЗ обеспечит полный цикл испытаний скоростных лифтов в России
Карачаровский механический завод (КМЗ) начал строительство 138-метровой шахты и комплекса смотровых площадок для проведения полного цикла испытаний скоростных...
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
москва
москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) начал строительство 138-метровой шахты и комплекса смотровых площадок для проведения полного цикла испытаний скоростных лифтов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает строительство и развитие высокотехнологичных промышленных предприятий. В 2026 году Карачаровский механический завод продолжает масштабную модернизацию и переоснащение производственных участков. Одним из ключевых этапов программы является расширение испытательной инфраструктуры завода. Специализированный комплекс обеспечит проведение полного цикла испытаний лифтов, развивающих скорость до 8-8,5 метра в секунду, в том числе для их сертификации", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Площадь планируемого комплекса будет больше 16 тысяч квадратных метров. Готовую инфраструктуру планируют презентовать в 2028 году.
Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский сообщил, что в данный момент в России таким образом появляется первый в стране кластер лифтостроения и вертикального транспорта. Новый комплекс позволит участникам кластера отказаться от тестирования лифтового оборудования на иностранных площадках. Вследствие этого вывод скоростных технологий на российский рынок увеличится, а также вырастет надежность серийных поставок.
Отдельно Сидельковский подчеркнул, что упомянутый комплекс — первый в России проект по высоте и техническим возможностям.
Ранее Гарбузов рассказывал, что КМЗ изготовил около 190 тысяч щитов для вертикального транспорта за 12 месяцев. Такое количество комплектующих обеспечит сборку более 4,9 тысячи кабин лифтов.