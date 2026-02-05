Рейтинг@Mail.ru
В Москве снижается высота снежного покрова - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/moskva-2072426778.html
В Москве снижается высота снежного покрова
В Москве снижается высота снежного покрова - РИА Новости, 05.02.2026
В Москве снижается высота снежного покрова
Высота снежного покрова в Москве постепенно уменьшается и уже составляет 51 сантиметр на ВДНХ, что на 10 сантиметров меньше значения 30 января, сообщил ведущий... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:38:00+03:00
2026-02-05T12:38:00+03:00
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071955768_0:78:3262:1913_1920x0_80_0_0_e6ba685099e84ed767506c0ec2e98470.jpg
https://ria.ru/20260204/moroz-2072140865.html
https://ria.ru/20260204/podmoskove-2072129727.html
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071955768_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_6111164473b6458be75fb209ff23ea4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус, новый год
Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Новый год
В Москве снижается высота снежного покрова

В Москве высота снежного покрова уменьшилась до 51 сантиметра

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве постепенно уменьшается и уже составляет 51 сантиметр на ВДНХ, что на 10 сантиметров меньше значения 30 января, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Снег в столице продолжает убывать. Достигнув своего максимума в 61 сантиметр 30 января, высота снежного покрова в Москве с того момента постепенно уменьшается. На утро нынешнего четверга высота снежного покрова в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составляет 51 сантиметр. Несмотря на убыль в 10 сантиметров, это по-прежнему существенно выше - 142% от нормы, которая на 5 февраля составляет 36 сантиметров", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы
4 февраля, 12:11
Синоптик уточнил, что на других метеостанциях мегаполиса высота сугробов составляет от 56 сантиметров в МГУ и на Балчуге, до 60 сантиметров - в Тушино, в Новой Москве, в Михайловском - 61 сантиметр. На территории Московской области снежный покров меняется от 46 сантиметров на метеостанции Подмосковная до 65 сантиметров в Черустях.
"Ближайшие снегопады в столице ожидаются уже вечером в пятницу, продлятся они, с перерывами, в течение субботы и закончатся днем в воскресенье. Сильными осадки не прогнозируются, так что они в основном будут компенсировать уменьшение высоты снежного покрова, а прирост составит не более 1-3 сантиметров", - заключил Леус.
Трамвай в зимней Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах
4 февраля, 11:41
 
МоскваНовая МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала