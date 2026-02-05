В Москве снижается высота снежного покрова

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве постепенно уменьшается и уже составляет 51 сантиметр на ВДНХ, что на 10 сантиметров меньше значения 30 января, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Снег в столице продолжает убывать. Достигнув своего максимума в 61 сантиметр 30 января, высота снежного покрова в Москве с того момента постепенно уменьшается. На утро нынешнего четверга высота снежного покрова в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составляет 51 сантиметр. Несмотря на убыль в 10 сантиметров, это по-прежнему существенно выше - 142% от нормы, которая на 5 февраля составляет 36 сантиметров", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик уточнил, что на других метеостанциях мегаполиса высота сугробов составляет от 56 сантиметров в МГУ и на Балчуге, до 60 сантиметров - в Тушино, в Новой Москве, в Михайловском - 61 сантиметр. На территории Московской области снежный покров меняется от 46 сантиметров на метеостанции Подмосковная до 65 сантиметров в Черустях.
"Ближайшие снегопады в столице ожидаются уже вечером в пятницу, продлятся они, с перерывами, в течение субботы и закончатся днем в воскресенье. Сильными осадки не прогнозируются, так что они в основном будут компенсировать уменьшение высоты снежного покрова, а прирост составит не более 1-3 сантиметров", - заключил Леус.
