В Москве снижается высота снежного покрова

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве постепенно уменьшается и уже составляет 51 сантиметр на ВДНХ, что на 10 сантиметров меньше значения 30 января, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ближайшие снегопады в столице ожидаются уже вечером в пятницу, продлятся они, с перерывами, в течение субботы и закончатся днем в воскресенье. Сильными осадки не прогнозируются, так что они в основном будут компенсировать уменьшение высоты снежного покрова, а прирост составит не более 1-3 сантиметров", - заключил Леус.