В Москве проведут капитальный ремонт двух пассажирских причалов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта двух пассажирских причалов "Сити-Центральный" и "Андреевский", которые расположены на Андреевской и Пресненской набережных, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. В этом году обновим причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский", работы завершим до старта летней навигации", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что капремонт необходим из-за износа конструкций и облицовочных элементов сооружений.

"В рамках проекта на причале "Сити-Центральный" проведем укрепление дна и восстановим бетонные конструкции в зоне причальной стенки, обновим гранитную облицовку подпорных стен, площадок, пандуса и лестничных сходов, ограждения и отбойные устройства, отремонтируем служебные помещения. На причале "Андреевский" заменим шпунтовое ограждение, восстановим бетонные конструкции причальной стенки, отремонтируем гранитное мощение лестничных сходов и парапетов, установим новые перильные ограждения, заменим швартовые тумбы и отбойные устройства. Кроме того, приведем в порядок служебные зоны", - рассказал Бирюков.