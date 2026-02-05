Рейтинг@Mail.ru
В Москве проведут капитальный ремонт двух пассажирских причалов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:52 05.02.2026
В Москве проведут капитальный ремонт двух пассажирских причалов
В Москве проведут капитальный ремонт двух пассажирских причалов - РИА Новости, 05.02.2026
В Москве проведут капитальный ремонт двух пассажирских причалов
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта двух пассажирских причалов "Сити-Центральный" и "Андреевский", которые... РИА Новости, 05.02.2026
петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
В Москве проведут капитальный ремонт двух пассажирских причалов

В Москве капитально отремонтируют причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский"

Прогулочный теплоход на Москве-реке
Прогулочный теплоход на Москве-реке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Прогулочный теплоход на Москве-реке. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта двух пассажирских причалов "Сити-Центральный" и "Андреевский", которые расположены на Андреевской и Пресненской набережных, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. В этом году обновим причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский", работы завершим до старта летней навигации", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что капремонт необходим из-за износа конструкций и облицовочных элементов сооружений.
"В рамках проекта на причале "Сити-Центральный" проведем укрепление дна и восстановим бетонные конструкции в зоне причальной стенки, обновим гранитную облицовку подпорных стен, площадок, пандуса и лестничных сходов, ограждения и отбойные устройства, отремонтируем служебные помещения. На причале "Андреевский" заменим шпунтовое ограждение, восстановим бетонные конструкции причальной стенки, отремонтируем гранитное мощение лестничных сходов и парапетов, установим новые перильные ограждения, заменим швартовые тумбы и отбойные устройства. Кроме того, приведем в порядок служебные зоны", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ежегодно в столице проводятся масштабные гидротехнические работы по очистке и углублению акваторий у причалов. Их необходимость вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
4 февраля, 12:51
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
