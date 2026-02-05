Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 05.02.2026
07:44 05.02.2026
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 05.02.2026
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до минус 14 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 05.02.2026
общество, москва, евгений тишковет
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Тишковец: в Москве в четверг ожидаются переменная облачность, без осадков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 14 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России существенно не изменится и будет определяться гребнем антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный один - шесть метров в секунду. Температура воздуха минус 11 градусов - минус 14 градусов", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут слабо падать и составят 753 миллиметров ртутного столба.
"Пик похолодания придется на предстоящую ночь - в Москве ударят 20-градусные морозы. В выходные холод отступит, в течение суток столбики термометров будут колебаться от минус 8 градусов до минус 13 градусов. Небо затянут облака, осыпаясь снегом. Февраль примет комфортный климатический вид", - добавил синоптик.
Уборка снега коммунальными службами в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Работы по погрузке и вывозу снега повсеместно организованы в Москве
4 февраля, 12:44
 
Общество, Москва, Евгений Тишковец
 
 
