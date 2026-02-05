Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото

Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 14 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России существенно не изменится и будет определяться гребнем антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный один - шесть метров в секунду. Температура воздуха минус 11 градусов - минус 14 градусов", - рассказал Тишковец

Он отметил, что показания барометров будут слабо падать и составят 753 миллиметров ртутного столба.