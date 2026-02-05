https://ria.ru/20260205/moskva-2072362356.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 05.02.2026
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до минус 14 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений
Москвичам рассказали о погоде в четверг
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 14 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России существенно не изменится и будет определяться гребнем антициклона. В Москве
и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный один - шесть метров в секунду. Температура воздуха минус 11 градусов - минус 14 градусов", - рассказал Тишковец
.
Он отметил, что показания барометров будут слабо падать и составят 753 миллиметров ртутного столба.
"Пик похолодания придется на предстоящую ночь - в Москве ударят 20-градусные морозы. В выходные холод отступит, в течение суток столбики термометров будут колебаться от минус 8 градусов до минус 13 градусов. Небо затянут облака, осыпаясь снегом. Февраль примет комфортный климатический вид", - добавил синоптик.