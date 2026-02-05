Москалькова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что прямо сейчас в Белоруссии проводит переговоры с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом.