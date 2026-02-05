Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом
17:22 05.02.2026
Москалькова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом
Москалькова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что прямо сейчас в Белоруссии проводит переговоры с омбудсменом Верховной Рады Украины
Москалькова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом

© Фото : пресс-служба уполномоченного по правам человека в РоссииУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проводит переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проводит переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что прямо сейчас в Белоруссии проводит переговоры с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом.
"Прямо сейчас на территории Белоруссии провожу переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Москалькова рассказала о возвращении жителей Курской области из плена
