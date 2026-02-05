Рейтинг@Mail.ru
Москалькова выразила надежду на возвращение оставшихся курских жителей
16:34 05.02.2026 (обновлено: 17:02 05.02.2026)
Москалькова выразила надежду на возвращение оставшихся курских жителей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что оставшихся 10 жителей Курской области удастся вернуть в РФ с Украины. РИА Новости, 05.02.2026
общество, россия, курская область, украина, татьяна москалькова
Общество, Россия, Курская область, Украина, Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что оставшихся 10 жителей Курской области удастся вернуть в РФ с Украины.
"Будем надеяться, что все остальных, все 10 человек мы вернем", - сказала Москалькова в ходе общения с возвращенными россиянами, видео которого публикует RT.
В своем Telegram-канале омбудсмен сообщила, что в четверг с территории Украины удалось вернуть двух граждан России. Возвращенным жителям Курской области оказана первичная медицинская и психологическая помощь.
ОбществоРоссияКурская областьУкраинаТатьяна Москалькова
 
 
