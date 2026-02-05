Рейтинг@Mail.ru
Мирные жители стали для Украины предметом торга, заявила Москалькова
16:32 05.02.2026
Мирные жители стали для Украины предметом торга, заявила Москалькова
Мирные жители стали для Украины предметом торга, заявила Москалькова
Мирные граждане России стали для руководства Украины предметом торга, несмотря на обязанность передачи их без всяких условий, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 05.02.2026
Мирные жители стали для Украины предметом торга, заявила Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время возвращения мирных жителей Курской области
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мирные граждане России стали для руководства Украины предметом торга, несмотря на обязанность передачи их без всяких условий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня мы вернули двух наших граждан, но к большому сожалению, на территории Украины остаются еще 10 наших соотечественников. Мирные куряне, в основном пенсионеры, для руководства незалежной стали предметом торга, несмотря на гуманитарную обязанность передачи их без всяких условий", - написала Москалькова в своем Telegram.
