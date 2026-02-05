https://ria.ru/20260205/moskalkova-2072506954.html
Москалькова: жителей Курской области держали на Украине как заложников
Москалькова: жителей Курской области держали на Украине как заложников - РИА Новости, 05.02.2026
Москалькова: жителей Курской области держали на Украине как заложников
Жителей Курской области держали на Украине фактически как заложников, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:28:00+03:00
2026-02-05T16:28:00+03:00
2026-02-05T16:34:00+03:00
курская область
украина
татьяна москалькова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_0:133:2967:1802_1920x0_80_0_0_99c6f4a5a4f05877754d8686f5d1b599.jpg
https://ria.ru/20260128/pereselentsy-2070782773.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_672bee556fdfbf873683ce33d497319f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, татьяна москалькова, россия
Курская область, Украина, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова: жителей Курской области держали на Украине как заложников
Москалькова: курских жителей удерживали на Украине фактически как заложников