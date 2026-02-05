В МВД рассказали, какие схемы используют мошенники в преддверии 14 февраля

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Схемы с фальшивыми профилями на сайтах знакомств, объявлениями о якобы больших скидках к праздникам, неожиданной доставкой цветов и поддельными онлайн-магазинами с цветами используют мошенники в преддверии 14 февраля, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом " Схемы с фальшивыми профилями на сайтах знакомств, объявлениями о якобы больших скидках к праздникам, неожиданной доставкой цветов и поддельными онлайн-магазинами с цветами используют мошенники в преддверии 14 февраля, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом " Объясняем.рф ".

Как отметили в ведомстве, на сайтах знакомств мошенники-воркеры создают фальшивые профили. При этом они даже генерируют ИИ-фото и записи голоса поддельной личности.

« "Воркеры убеждают людей переводить деньги, присылать им личные данные или коды из СМС, переходить по ненадёжным ссылкам, якобы чтобы купить билеты в "премиальный кинотеатр" или другое подобное место. Если человек упорно отказывается от личной встречи, скорее всего, это аферист", - отметили в МВД.

Также в МВД рассказали о схеме с поддельными сайтами доставки цветов и подарков. Жертва вводит данные банковской карты на фальшивой странице оплаты — и информация уходит злоумышленникам. Правоохранители подчеркнули, что признаками недостоверности могут быть очень низкие цены и "супервыгодные" акции, только положительные отзывы, единственный способ оплаты — перевод на карту физлицу, лишние буквы или цифры в адресе сайта, а в адресной строке браузера рядом со значком замка надпись - "подключение не защищено".

« "Не переходите по ссылкам из СМС и электронных писем, где обещают товары по выгодным ценам, — скорее всего, это рассылка мошенников. Это ещё один способ заманить человека на фальшивый сайт. Если зашли на такой портал, не вводите данные, ничего не скачивайте и закройте вкладку", - подчеркнули в МВД.