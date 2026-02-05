Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, какие схемы используют мошенники в преддверии 14 февраля
21:02 05.02.2026
В МВД рассказали, какие схемы используют мошенники в преддверии 14 февраля
В МВД рассказали, какие схемы используют мошенники в преддверии 14 февраля - РИА Новости, 05.02.2026
В МВД рассказали, какие схемы используют мошенники в преддверии 14 февраля
Схемы с фальшивыми профилями на сайтах знакомств, объявлениями о якобы больших скидках к праздникам, неожиданной доставкой цветов и поддельными... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T21:02:00+03:00
2026-02-05T21:02:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://ria.ru/20260204/moshenniki-2072073028.html
https://ria.ru/20260203/moshenniki-2071829061.html
2026
Новости
В МВД рассказали, какие схемы используют мошенники в преддверии 14 февраля

МВД: мошенники используют схемы с доставкой цветов в преддверии 14 февраля

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Схемы с фальшивыми профилями на сайтах знакомств, объявлениями о якобы больших скидках к праздникам, неожиданной доставкой цветов и поддельными онлайн-магазинами с цветами используют мошенники в преддверии 14 февраля, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом "Объясняем.рф".
Как отметили в ведомстве, на сайтах знакомств мошенники-воркеры создают фальшивые профили. При этом они даже генерируют ИИ-фото и записи голоса поддельной личности.
«
"Воркеры убеждают людей переводить деньги, присылать им личные данные или коды из СМС, переходить по ненадёжным ссылкам, якобы чтобы купить билеты в "премиальный кинотеатр" или другое подобное место. Если человек упорно отказывается от личной встречи, скорее всего, это аферист", - отметили в МВД.
Также в МВД рассказали о схеме с поддельными сайтами доставки цветов и подарков. Жертва вводит данные банковской карты на фальшивой странице оплаты — и информация уходит злоумышленникам. Правоохранители подчеркнули, что признаками недостоверности могут быть очень низкие цены и "супервыгодные" акции, только положительные отзывы, единственный способ оплаты — перевод на карту физлицу, лишние буквы или цифры в адресе сайта, а в адресной строке браузера рядом со значком замка надпись - "подключение не защищено".
«
"Не переходите по ссылкам из СМС и электронных писем, где обещают товары по выгодным ценам, — скорее всего, это рассылка мошенников. Это ещё один способ заманить человека на фальшивый сайт. Если зашли на такой портал, не вводите данные, ничего не скачивайте и закройте вкладку", - подчеркнули в МВД.
Правоохранители также рассказали о схеме аферистов, в которой человеку приезжает курьер с подарком или цветами и просит назвать код из СМС, якобы чтобы подтвердить личность или заполнить отчёт. В МВД посоветовали не называть никому одноразовые пароли из сообщений, так как их просят только мошенники.
Заголовок открываемого материала