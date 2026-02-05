Рейтинг@Mail.ru
06:54 05.02.2026
Семейная пара в Новосибирске обслуживала сим-боксы мошенников
Семейную пару в Новосибирске заключили под стражу по подозрению в обслуживании терминалов связи для телефонных мошенников, сообщает ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 05.02.2026
новосибирск, россия, новосибирская область
Новосибирск, Россия, Новосибирская область
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 фев - РИА Новости. Семейную пару в Новосибирске заключили под стражу по подозрению в обслуживании терминалов связи для телефонных мошенников, сообщает ГУМВД РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные организованной группой). Подозреваемые - супружеская пара, проживающая в одном из населенных пунктов Новосибирского района", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 33-летний мужчина и его 32-летняя жена обеспечивали функционирование абонентского оборудования пропуска трафика.
"В период с марта 2025 года по начала февраля текущего года фигуранты с соблюдением мер конспирации арендовали квартиры в Новосибирске, где в организованных ими тайниках устанавливали абонентское коммутационное оборудование - сим-боксы. С их помощью осуществлялось хищение у граждан денежных средств с дальнейшей их передачей через криптокошельки в колл-центры, дислоцирующиеся на территории недружественной страны", - сообщили в главке.
Деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ГУМВД.
НовосибирскРоссияНовосибирская область
 
 
