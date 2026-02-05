Названы самые популярные схемы мошенников к 14 февраля

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мошенники в преддверии Дня святого Валентина выманивают данные и деньги россиян под предлогом доставок цветов и акций на шоколад и подарки, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Евгения Сабитова.

"Ко Дню святого Валентина, как и к любому празднику, мошенники традиционно активизируются и к тому же используют романтический настрой россиян для обмана. К самым популярным схемам мошенничества относятся фейковые доставки цветов или подарков. В такой схеме якобы курьер просит смс-код для подтверждения заказа, однако на самом деле получает доступ к банковским аккаунтам или сервису "Госуслуги", - сообщила Сабитова.

Также, по словам юриста, мошенники создают сайты с "акциями" на букеты, шоколад и подарки якобы по сниженным ценам. Как только жертва оплачивает товар, аферист крадет данные банковской карты.