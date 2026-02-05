Моряк из Крыма рассказал, как оказался на захваченном танкере "Маринера"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Крымский моряк Максим Карпенко рассказал РИА Новости, что случайно оказался на захваченном в начале января американскими военными танкере "Маринера" и изначально должен был идти в рейс на другом судне.

Два российских моряка с "Маринеры" спустя три недели были отпущены на свободу и вернулись в Россию домой: Карпенко - в Керчь , его коллега - в Астрахань . Экипаж танкера был сформирован из граждан разных стран.

"Я прилетел сначала на одно судно, а потом меня перекинули на танкер "Маринера", где в том числе были 17 моряков с Украины", - сказал Карпенко.

Он также поделился, что пока не решил для себя окончательно, чем заняться дальше, искать ли работу на суше или снова отправиться в рейс.