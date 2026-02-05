https://ria.ru/20260205/morjak-2072474605.html
Моряк из Крыма рассказал, как оказался на захваченном танкере "Маринера"
Моряк из Крыма рассказал, как оказался на захваченном танкере "Маринера"
Моряк из Крыма рассказал, как оказался на захваченном танкере "Маринера"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Крымский моряк Максим Карпенко рассказал РИА Новости, что случайно оказался на захваченном в начале января американскими военными танкере "Маринера" и изначально должен был идти в рейс на другом судне.
Два российских моряка с "Маринеры" спустя три недели были отпущены на свободу и вернулись в Россию
домой: Карпенко - в Керчь
, его коллега - в Астрахань
. Экипаж танкера был сформирован из граждан разных стран.
"Я прилетел сначала на одно судно, а потом меня перекинули на танкер "Маринера", где в том числе были 17 моряков с Украины", - сказал Карпенко.
Он также поделился, что пока не решил для себя окончательно, чем заняться дальше, искать ли работу на суше или снова отправиться в рейс.
Танкер "Маринера", следовавший коммерческим рейсом, был задержан американскими военными в Северной Атлантике
3 января якобы за нарушение санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.