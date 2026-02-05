В Молдавии назвали энергетическую независимость страны мифом

КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Масштабный сбой в энергосети Молдавии доказал, что объявленная властями страны энергонезависимость является мифом, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

Масштабный сбой произошел 31 января в электросети Молдавии , из-за чего 70% населения осталось без электроэнергии. Премьер Александр Мунтяну в среду предупредил, что подобная ситуация может повториться.

"Энергонезависимость - это любимый миф партии "Действие и солидарность". Мы получили серьезнейший энергокризис, не было четких объяснений о том, что произошло, вместо этого граждан, которые в последнее время недовольны высокими тарифами, стали запугивать: будете возмущаться ценой - света не будет вообще, а потом, может, и газа", - заявил Цырдя.

Депутат отметил, что подобные заявления стали появляться в соцсетях у "троллей", затем провластные журналисты стали писать, что без правящей партии "Действие и солидарность" проблема энергокризиса не была бы решена столь эффективно, эту тему подхватили активисты правящей партии. При этом разные госорганы просто перекладывали ответственность друг на друга вместо того, чтобы оперативно объяснить гражданам, что произошло.