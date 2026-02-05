В молдавской оппозиции прокомментировали поправки в закон о гражданстве

КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Поправки в закон о гражданстве стали ударом по молдаванам, которые живут в России, поскольку власти Молдавии безосновательно видят в них угрозу для национальной безопасности, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

В декабре 2025 года в Молдавии вступили в силу поправки в закон о гражданстве, теперь для его получения нужно подтвердить знание государственного языка и конституции. Если раньше дети граждан Молдавии могли и сами автоматически получить гражданство, то теперь это возможно лишь в том случае, если в период с 14 до 18 лет они получат удостоверение личности, в противном случае придется проходить через процедуру признания гражданства. Воспользоваться услугами фирм-посредников больше нельзя, при этом срок рассмотрения документов вырос с шести месяцев до года.

"Это поправки были приняты целенаправленно против граждан республики, проживающих в РФ , под предлогом риска для национальной безопасности, поскольку якобы многие проживающие на территории России уроженцы Молдавии выразили желание получить молдавское гражданство по праву рождения. Теперь наши соотечественники не могут получить молдавское гражданство, поскольку власти Молдавии рассматривают их как людей второго сорта", - заявил Цырдя.

По его словам, власти Молдавии "ударили по молдаванам в России", поскольку их пытаются лишить права влиять на избирательные процессы в республике. Раньше для этих целей МИД сокращал количество избирательных участков в России, а теперь власти решили сократить и сами списки избирателей, указал он.

"Надо отметить, что недавно появилась новость о том, что посольство Молдавии в России приостановило прием заявлений на получение российского гражданства. Если учесть, что и на родину многих живущих в России граждан Молдавии не пускают, то пройти через процедуру признания гражданства становится просто невозможно", - объяснил депутат.