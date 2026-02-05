Рейтинг@Mail.ru
В молдавской оппозиции прокомментировали поправки в закон о гражданстве - РИА Новости, 05.02.2026
14:34 05.02.2026
В молдавской оппозиции прокомментировали поправки в закон о гражданстве
В молдавской оппозиции прокомментировали поправки в закон о гражданстве - РИА Новости, 05.02.2026
В молдавской оппозиции прокомментировали поправки в закон о гражданстве
Поправки в закон о гражданстве стали ударом по молдаванам, которые живут в России, поскольку власти Молдавии безосновательно видят в них угрозу для национальной РИА Новости, 05.02.2026
в мире, россия, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Майя Санду, Дмитрий Песков
В молдавской оппозиции прокомментировали поправки в закон о гражданстве

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Поправки в закон о гражданстве стали ударом по молдаванам, которые живут в России, поскольку власти Молдавии безосновательно видят в них угрозу для национальной безопасности, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
В декабре 2025 года в Молдавии вступили в силу поправки в закон о гражданстве, теперь для его получения нужно подтвердить знание государственного языка и конституции. Если раньше дети граждан Молдавии могли и сами автоматически получить гражданство, то теперь это возможно лишь в том случае, если в период с 14 до 18 лет они получат удостоверение личности, в противном случае придется проходить через процедуру признания гражданства. Воспользоваться услугами фирм-посредников больше нельзя, при этом срок рассмотрения документов вырос с шести месяцев до года.
"Это поправки были приняты целенаправленно против граждан республики, проживающих в РФ, под предлогом риска для национальной безопасности, поскольку якобы многие проживающие на территории России уроженцы Молдавии выразили желание получить молдавское гражданство по праву рождения. Теперь наши соотечественники не могут получить молдавское гражданство, поскольку власти Молдавии рассматривают их как людей второго сорта", - заявил Цырдя.
По его словам, власти Молдавии "ударили по молдаванам в России", поскольку их пытаются лишить права влиять на избирательные процессы в республике. Раньше для этих целей МИД сокращал количество избирательных участков в России, а теперь власти решили сократить и сами списки избирателей, указал он.
"Надо отметить, что недавно появилась новость о том, что посольство Молдавии в России приостановило прием заявлений на получение российского гражданства. Если учесть, что и на родину многих живущих в России граждан Молдавии не пускают, то пройти через процедуру признания гражданства становится просто невозможно", - объяснил депутат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
