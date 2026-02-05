Рейтинг@Mail.ru
Тысячи молдавских детей могут оказаться апатридами, заявили в оппозиции
10:42 05.02.2026 (обновлено: 11:05 05.02.2026)
Тысячи молдавских детей могут оказаться апатридами, заявили в оппозиции
Тысячи молдавских детей могут оказаться апатридами, заявили в оппозиции - РИА Новости, 05.02.2026
Тысячи молдавских детей могут оказаться апатридами, заявили в оппозиции
Тысячи детей граждан Молдавии могут оказаться апатридами из-за спорных поправок в закон о гражданстве, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Тысячи молдавских детей могут оказаться апатридами, заявили в оппозиции

Депутат Цырдя: тысячи молдавских детей могут стать апатридами из-за закона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка с детской коляской
Девушка с детской коляской - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка с детской коляской. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Тысячи детей граждан Молдавии могут оказаться апатридами из-за спорных поправок в закон о гражданстве, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
В декабре 2025 года вступили в силу поправки в закон о гражданстве, теперь для его получения нужно подтвердить знание государственного языка и конституции Молдавии. Если раньше дети граждан Молдавии могли и сами автоматически получить гражданство, то теперь это возможно лишь в том случае, если в период с 14 до 18 лет они получат удостоверение личности, в противном случае придется проходить через процедуру признания гражданства. Воспользоваться услугами фирм-посредников больше нельзя, при этом срок рассмотрения документов вырос с шести месяцев до года.
"Если раньше Санду лишала людей гражданства, то сейчас тысячи детей молдавских граждан лишаются возможности получить гражданство республики, они становятся апатридами. В закон о гражданстве внедрили несколько очень интересных пунктов, появилось удостоверение личности, которое подтверждает факт гражданства - тот, кто не смог вовремя получить этот документ, приравнивается к иностранцам, даже если родился и прожил всю жизнь в Молдавии", - заявил Цырдя.
По его словам, внимание к спорным поправкам было привлечено после скандальной истории, когда оказалось, что молодой человек, который родился в Молдавии, прожил в ней всю жизнь и даже отслужил в армии, не смог получить паспорт и узнал, что он не может считаться гражданином своей родной страны.
Согласно новым правилам, позаботиться о том, чтобы у ребенка было удостоверение личности должны родители или законные опекуны. Документ должен быть выдан до 18 лет. Это касается и детей граждан Молдавии, которые проживают за границей. Раньше получить удостоверение личности можно было через фирму посредника, теперь это нужно делать лично - в представительствах агентства государственных услуг в Молдавии или в консульствах республики.
"Это, безусловно бьет по диаспоре, но есть мнение, что эти поправки могут ударить и по национальным меньшинствам. Где доказательства, что через пару лет спорные поправки не решат применить к тем, кто, например, родился в Гагаузской автономии?", - добавил Цырдя.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
