Тысячи молдавских детей могут оказаться апатридами, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Тысячи детей граждан Молдавии могут оказаться апатридами из-за спорных поправок в закон о гражданстве, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

В декабре 2025 года вступили в силу поправки в закон о гражданстве, теперь для его получения нужно подтвердить знание государственного языка и конституции Молдавии . Если раньше дети граждан Молдавии могли и сами автоматически получить гражданство, то теперь это возможно лишь в том случае, если в период с 14 до 18 лет они получат удостоверение личности, в противном случае придется проходить через процедуру признания гражданства. Воспользоваться услугами фирм-посредников больше нельзя, при этом срок рассмотрения документов вырос с шести месяцев до года.

"Если раньше Санду лишала людей гражданства, то сейчас тысячи детей молдавских граждан лишаются возможности получить гражданство республики, они становятся апатридами. В закон о гражданстве внедрили несколько очень интересных пунктов, появилось удостоверение личности, которое подтверждает факт гражданства - тот, кто не смог вовремя получить этот документ, приравнивается к иностранцам, даже если родился и прожил всю жизнь в Молдавии", - заявил Цырдя.

По его словам, внимание к спорным поправкам было привлечено после скандальной истории, когда оказалось, что молодой человек, который родился в Молдавии, прожил в ней всю жизнь и даже отслужил в армии, не смог получить паспорт и узнал, что он не может считаться гражданином своей родной страны.

Согласно новым правилам, позаботиться о том, чтобы у ребенка было удостоверение личности должны родители или законные опекуны. Документ должен быть выдан до 18 лет. Это касается и детей граждан Молдавии, которые проживают за границей. Раньше получить удостоверение личности можно было через фирму посредника, теперь это нужно делать лично - в представительствах агентства государственных услуг в Молдавии или в консульствах республики.

"Это, безусловно бьет по диаспоре, но есть мнение, что эти поправки могут ударить и по национальным меньшинствам. Где доказательства, что через пару лет спорные поправки не решат применить к тем, кто, например, родился в Гагаузской автономии?", - добавил Цырдя.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.