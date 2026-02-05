В Молдавии опровергли заявление о продвижении проекта оружейного завода

КИШИНЕВ, 4 фев - РИА Новости. Агентство государственных услуг (АГУ) Молдавии опровергло заявление о продвижении проекта оружейного завода, добавив, что не выдает потенциальным инвесторам лицензии на производство боеприпасов и вооружений военного назначения, а по закону на такое разрешение могут претендовать только госучреждения.

Ранее в среду депутат парламента, лидер правой оппозиционной партии "Демократия дома" Василий Костюк заявил, что в Молдавии планируется начать строительство оружейного завода, отметив, что компания Dynamic Alloy Engineering с 2024 года добивается лицензии на производство и сборку гражданского оружия и боеприпасов - впервые в истории страны. Политик призвал граждан активно выступить против этого проекта и оказывать давление на власти, чтобы не допустить запуска оружейного производства в республике.

"АГУ не выдает лицензии потенциальным инвесторам на производство боеприпасов и оружия для военного использования. В соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, только государственные учреждения могут осуществлять такую деятельность, как: производство, сборка, импорт или реэкспорт оружия и боеприпасов военного назначения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Поясняется, что потенциальный инвестор подавал в АГУ документы на оформление лицензии для производства, сборки, импорта или реэкспорта, торговли оружием и боеприпасами именно гражданского назначения, а также ремонта оружия гражданского назначения.

"До настоящего времени ему неоднократно отказывали, поскольку досье не содержало всех необходимых документов (включая процессуальные) для принятия положительного решения", - отмечается в сообщении.

В АГУ также подчеркивают, что в настоящий момент не зарегистрировано новой заявки от данного потенциального инвестора на получение лицензии.

В настоящее время страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации республики и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.