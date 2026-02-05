https://ria.ru/20260205/mitvol-2072491654.html
Суд отказал в пересмотре приговора Митволю
Суд отказал в пересмотре приговора Митволю - РИА Новости, 05.02.2026
Суд отказал в пересмотре приговора Митволю
Московский областной суд поддержал решение нижестоящей инстанции об отказе пересмотра приговора, по которому бывший заместитель руководителя Росприроднадзора... РИА Новости, 05.02.2026
КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Московский областной суд поддержал решение нижестоящей инстанции об отказе пересмотра приговора, по которому бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь отбывает срок за хищение более 900 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Митволя Михаил Шолохов.
Как ранее сообщил агентству адвокат, рассмотрение жалобы на отказ Коломенского городского суда пересмотреть приговор Митволю
было назначено на четверг в Московском областном суде
. В случае удовлетворения жалобы осужденного могли бы освободить от дальнейшего отбытия наказания и выпустить на свободу в тот же день. Жалоба касалась изменений приговора в части ущерба.
"Суд отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты в интересах Митволя Олега Львовича. Когда будет получено решение суда с мотивированными доводами отказа, будет подготовлена и подана жалоба в порядке кассации", - сказал Шолохов
Он добавил, что спустя три года после вынесения приговора решение суда вряд ли может быть изменено, в том числе потому что, по его мнению, это может повлечь изменения решений и для других участников дела. Тем не менее, по словам адвоката, сам Митволь намерен продолжать борьбу и дойти до высшей судебной инстанции.
"Как уже известно, по спорным вопросам, которые приобретают резонанс, высшая судебная власть вникает в проблему и может "перевернуть" решение", - добавил Шолохов.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске
. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд
оставил приговор в силе. Бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области
