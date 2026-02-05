Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал в пересмотре приговора Митволю - РИА Новости, 05.02.2026
15:42 05.02.2026
Суд отказал в пересмотре приговора Митволю
Суд отказал в пересмотре приговора Митволю
происшествия, красноярск, россия, московская область (подмосковье), олег митволь, михаил шолохов, московский областной суд, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский краевой суд
Происшествия, Красноярск, Россия, Московская область (Подмосковье), Олег Митволь, Михаил Шолохов, Московский областной суд, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Красноярский краевой суд
Суд отказал в пересмотре приговора Митволю

РИА Новости: суд вновь подтвердил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю

КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Московский областной суд поддержал решение нижестоящей инстанции об отказе пересмотра приговора, по которому бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь отбывает срок за хищение более 900 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Митволя Михаил Шолохов.
Как ранее сообщил агентству адвокат, рассмотрение жалобы на отказ Коломенского городского суда пересмотреть приговор Митволю было назначено на четверг в Московском областном суде. В случае удовлетворения жалобы осужденного могли бы освободить от дальнейшего отбытия наказания и выпустить на свободу в тот же день. Жалоба касалась изменений приговора в части ущерба.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Митволь пожаловался на нарушение его прав в подмосковной колонии
22 ноября 2025, 07:31
«
"Суд отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты в интересах Митволя Олега Львовича. Когда будет получено решение суда с мотивированными доводами отказа, будет подготовлена и подана жалоба в порядке кассации", - сказал Шолохов.
Он добавил, что спустя три года после вынесения приговора решение суда вряд ли может быть изменено, в том числе потому что, по его мнению, это может повлечь изменения решений и для других участников дела. Тем не менее, по словам адвоката, сам Митволь намерен продолжать борьбу и дойти до высшей судебной инстанции.
"Как уже известно, по спорным вопросам, которые приобретают резонанс, высшая судебная власть вникает в проблему и может "перевернуть" решение", - добавил Шолохов.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Митволь пожаловался на условия в подмосковной колонии
15 января, 19:21
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияМосковская область (Подмосковье)Олег МитвольМихаил ШолоховМосковский областной судФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский краевой суд
 
 
