Мишустин считает полезным расширение партнерства с Бразилией в сфере IT
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает полезным расширение партнерства России и Бразилии в сфере информационно-коммуникационных решений. РИА Новости, 05.02.2026
