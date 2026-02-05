Рейтинг@Mail.ru
21:40 05.02.2026
Мишустин пригласил представителей Бразилии на ПМЭФ в 2026 году
Мишустин пригласил представителей Бразилии на ПМЭФ в 2026 году
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил представителей Бразилии к участию в Петербургском международном экономическом форуме и в продовольственной выставке РИА Новости, 05.02.2026
экономика, бразилия, россия, михаил мишустин
Экономика, Бразилия, Россия, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил представителей Бразилии к участию в Петербургском международном экономическом форуме и в продовольственной выставке в России в 2026 году.
"Считаем важным укреплять прямые контакты между деловыми кругами. Приглашаем представителей Бразилии к участию в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет летом, в продовольственной выставке", - сказал он, выступая на открытии Российско-Бразильского бизнес-форума.
"И конечно, будем рады видеть господина Жералду Алкмина (вице-президент Бразилии – ред.) и бразильских коллег на следующем заседании комиссии высокого уровня в России", - добавил Мишустин.
Мишустин встретился с Лулой да Силвой
ЭкономикаБразилияРоссияМихаил Мишустин
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала