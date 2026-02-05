Мишустин пригласил представителей Бразилии на ПМЭФ в 2026 году

«

"Считаем важным укреплять прямые контакты между деловыми кругами. Приглашаем представителей Бразилии к участию в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет летом, в продовольственной выставке", - сказал он, выступая на открытии Российско-Бразильского бизнес-форума.