Мишустин рассказал о перспективах взаимодействия России и Бразилии - РИА Новости, 05.02.2026
21:24 05.02.2026
Мишустин рассказал о перспективах взаимодействия России и Бразилии
У России и Бразилии есть немало направлений для развития взаимодействия в различных отраслях экономики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая... РИА Новости, 05.02.2026
россия, бразилия, михаил мишустин, в мире, экономика
Россия, Бразилия, Михаил Мишустин, В мире, Экономика
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. У России и Бразилии есть немало направлений для развития взаимодействия в различных отраслях экономики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на открытии Российско-Бразильского бизнес-форума.
"Направлений для развития нашего взаимодействия очень много... Есть все возможности, чтобы добиваться конкретных практических результатов в сфере химической промышленности, энергетики, нефтегазовой отрасли, использования атомной энергии, производстве лекарств, исследований космоса. И во многих других областях, которые представляют взаимный интерес", - сказал российский премьер.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия и Бразилия заинтересованы в сотрудничестве в природоохранной сфере
РоссияБразилияМихаил МишустинВ миреЭкономика
 
 
