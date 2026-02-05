https://ria.ru/20260205/mishustin-2072554469.html
Мишустин отметил лидирующие позиции Бразилии на российском рынке продуктов
Бразилия сохраняет лидирующие позиции на рынке РФ как поставщик продуктов, в первую очередь мяса и кофе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин отметил лидирующие позиции Бразилии на рынке РФ по поставкам кофе