https://ria.ru/20260205/mishustin-2072549904.html
Мишустин рассказал о товарообороте России и Бразилии
Мишустин рассказал о товарообороте России и Бразилии - РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин рассказал о товарообороте России и Бразилии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на долю Бразилии приходится около половины общего товарооборота России со странами латиноамериканского региона. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:57:00+03:00
2026-02-05T18:57:00+03:00
2026-02-05T19:28:00+03:00
экономика
бразилия
россия
михаил мишустин
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072015668_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_f5be34fed3cf46f13e97aface03eaf94.jpg
https://ria.ru/20260205/mishustin-2072525793.html
бразилия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072015668_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_1db2b106598d464465876fb6022c1493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бразилия, россия, михаил мишустин, луис инасиу лула да силва
Экономика, Бразилия, Россия, Михаил Мишустин, Луис Инасиу Лула да Силва
Мишустин рассказал о товарообороте России и Бразилии
Мишустин отметил взаимодействие России и Бразилии в торгово-экономической сфере