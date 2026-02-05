https://ria.ru/20260205/mishustin-2072534153.html
Мишустин призвал к запуску новых совместных проектов России и Бразилии
Мишустин призвал к запуску новых совместных проектов России и Бразилии - РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин призвал к запуску новых совместных проектов России и Бразилии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сконцентрироваться на практическом запуске новых совместных проектов России и Бразилии. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:59:00+03:00
2026-02-05T17:59:00+03:00
2026-02-05T19:28:00+03:00
экономика
россия
бразилия
бразилиа
михаил мишустин
максим решетников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071957271_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_46dcd135d436125970c82029ee117be4.jpg
https://ria.ru/20260205/mishustin-2072526178.html
россия
бразилия
бразилиа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071957271_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_6b5e2a1cb69b84940c748d84ba6a0534.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бразилия, бразилиа, михаил мишустин, максим решетников
Экономика, Россия, Бразилия, Бразилиа, Михаил Мишустин, Максим Решетников
Мишустин призвал к запуску новых совместных проектов России и Бразилии
Мишустин призвал сконцентрироваться на запуске совместных проектов РФ и Бразилии