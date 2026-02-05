Мишустин призвал к запуску новых совместных проектов России и Бразилии

«

"Что касается двусторонней повестки, здесь важно сконцентрироваться на практическом запуске новых совместных инициатив и проектов", - сказал Мишустин на заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, которое проходит в Бразилиа.