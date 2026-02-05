Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал к запуску новых совместных проектов России и Бразилии
17:59 05.02.2026 (обновлено: 19:28 05.02.2026)
Мишустин призвал к запуску новых совместных проектов России и Бразилии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сконцентрироваться на практическом запуске новых совместных проектов России и Бразилии. РИА Новости, 05.02.2026
2026
экономика, россия, бразилия, бразилиа, михаил мишустин, максим решетников
Экономика, Россия, Бразилия, Бразилиа, Михаил Мишустин, Максим Решетников
Мишустин призвал к запуску новых совместных проектов России и Бразилии

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сконцентрироваться на практическом запуске новых совместных проектов России и Бразилии.
"Что касается двусторонней повестки, здесь важно сконцентрироваться на практическом запуске новых совместных инициатив и проектов", - сказал Мишустин на заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, которое проходит в Бразилиа.
Он отметил, что именно на это должна быть нацелена работа двусторонней комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Решетников.
"Рассчитываю, что вместе мы продолжим успешно укреплять кооперационные связи для процветания наших государств и повышения качества жизни как граждан России, так и Бразилии", - сказал премьер.
