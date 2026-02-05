Мишустин призвал использовать независимую платежную архитектуру с Бразилией

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее использовать независимую платежно-расчетную архитектуру во взаимодействии России и Бразилии.

"И, конечно, (нужно - ред.) более активно использовать независимую платежно-расчетную архитектуру", - сказал Мишустин на заседании комиссии.