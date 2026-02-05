Рейтинг@Mail.ru
17:52 05.02.2026
Мишустин призвал использовать независимую платежную архитектуру с Бразилией
россия, бразилия, михаил мишустин
Россия, Бразилия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал использовать независимую платежную архитектуру с Бразилией

Мишустин: необходимо использовать независимую платежную архитектуру с Бразилией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее использовать независимую платежно-расчетную архитектуру во взаимодействии России и Бразилии.
Мишустин в четверг прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
"И, конечно, (нужно - ред.) более активно использовать независимую платежно-расчетную архитектуру", - сказал Мишустин на заседании комиссии.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Косачев назвал отношения России и Бразилии приоритетными
9 октября 2025, 21:21
 
