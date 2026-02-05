Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия выступают за полицентричный миропорядок, заявил Мишустин
17:39 05.02.2026 (обновлено: 17:40 05.02.2026)
Россия и Бразилия выступают за полицентричный миропорядок, заявил Мишустин
Россия и Бразилия выступают за построение полицентричного миропорядка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.02.2026
Россия и Бразилия выступают за полицентричный миропорядок, заявил Мишустин

Мишустин: Россия и Бразилия выступают за построение полицентричного миропорядка

© Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия выступают за построение полицентричного миропорядка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вместе мы выступаем за построение поистине полицентричного миропорядка, основанного на принципах уважения суверенитета, права каждого народа самостоятельно определять свою судьбу. Сотрудничество между Россией и Бразилией призвано способствовать поддержанию глобальной стабильности. Особенно учитывая традиционно тесную координацию наших представителей на ключевых многосторонних площадках – прежде всего в БРИКС и Организации Объединенных Наций", - отметил Мишустин на заседании Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
Ранее Мишустин прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. В графике премьера есть участие в бизнес-форуме, а также встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
редседатель правительства РФ Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин во время встречи перед VIII заседанием Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа. 5 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Бразилии
