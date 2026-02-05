Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Бразилии
17:33 05.02.2026
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Бразилии
Отношения между Россией и Бразилией развиваются в русле стратегического партнерства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Бразилии

Мишустин: Россия и Бразилия развивают стратегическое партнерство

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин во время встречи перед VIII заседанием Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа. 5 февраля 2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
редседатель правительства РФ Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин во время встречи перед VIII заседанием Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа. 5 февраля 2026
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Отношения между Россией и Бразилией развиваются в русле стратегического партнерства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Отношения между Российской Федерацией и Бразилией развиваются в русле стратегического партнерства", - сказал Мишустин на заседании Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
"Обоюдный настрой на его дальнейшее укрепление подтвержден на встрече президентов в мае прошлого года в Москве – в ходе торжественных мероприятий, которые были посвящены восьмидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне", - добавил он.
Ранее Мишустин прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. В графике премьера также участие в бизнес-форуме и встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Мишустин заявил о потенциале отношений России и Бразилии
Мишустин заявил о потенциале отношений России и Бразилии
