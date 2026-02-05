https://ria.ru/20260205/mishustin-2072526178.html
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Бразилии
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Бразилии - РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Бразилии
Отношения между Россией и Бразилией развиваются в русле стратегического партнерства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.02.2026
