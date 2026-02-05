Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке

Премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Бразилию

БРАЗИЛИА, 5 фев — РИА Новости. Отношения между Россией и Бразилией развиваются в русле стратегического партнерства, заявил глава правительства Михаил Мишустин на восьмом заседании двусторонней Комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

« "Бразилия для нас является ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке", — добавил он.

Так, на долю Бразилии приходится около половины общего товарооборота России со странами региона. При этом дополнительные возможности для расширения сотрудничества открывают структурные изменения в мировой экономике.

"Стремительное распространение современных технологий и процессы глобальной цифровизации и энергоперехода открывают, без сомнения, дополнительные возможности", — пояснил Мишустин

Как подчеркнул премьер, Россия готова делиться наработками в развитии технологий мирного атома, внедрении искусственного интеллекта и цифровых госуслуг.

"Главы наших государств выступили с инициативой создания Технологического альянса, чтобы ускорить запуск совместных долгосрочных проектов в наукоемких областях. Многое на пути к этой цели уже сделано", — констатировал он.

Для успешного выполнения общих планов нужно наращивать взаиморасчеты в национальных валютах и развивать прямое банковское взаимодействие, а также более активно использовать независимую платежно-расчетную архитектуру, отметил глава правительства.

"У российско-бразильских отношений существует колоссальный потенциал, который еще предстоит раскрыть", — заключил премьер-министр.

Мишустин провел восьмое по счету заседание органа совместно с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином. Комиссия не собиралась более десяти лет, седьмое заседание проходило в сентябре 2015 года в Москве.

Итоги переговоров

На нынешнем заседании в Бразилиа стороны обсудили конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в разных областях. По итогам встречи они подписали совместное заявление по основным направлениям кооперации на ближайшие годы, в котором:

— условились провести следующее заседание комиссии в Москве;

— выразили готовность развивать прямой диалог между учреждениями культуры и активизировать организацию совместных спортивных мероприятий;

— подтвердили интерес в развитии кооперации в фармацевтике и судостроении;

— согласились провести консультации по сотрудничеству в области авиасообщения;

— выразили заинтересованность в совместных проектах по ядерной энергетике;

— отметили недопустимость использования ДНЯО в политических целях;

— подчеркнули необходимость укрепления Конвенции о запрещении разработки биологического оружия;

— указали на важность предотвращения гонки вооружений в космосе;

— подчеркнули неприятие односторонних принудительных мер, особенно против развивающихся стран;

— сочли важным реформирование международной финансовой архитектуры;

— подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического партнерства БРИКС

— выразили обеспокоенность попыткой исключить ЮАР из G20 ;

— Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены реформированного Совбеза ООН.