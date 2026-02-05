Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке

БРАЗИЛИА, 5 фев — РИА Новости. Отношения между Россией и Бразилией развиваются в русле стратегического партнерства, заявил глава правительства Михаил Мишустин на восьмом заседании двусторонней Комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
«
"Бразилия для нас является ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке", — добавил он.
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин во время церемонии встречи на авиабазе в Бразилиа
Премьер-министр Михаил Мишустин во время церемонии встречи на авиабазе в Бразилиа
"Стремительное распространение современных технологий и процессы глобальной цифровизации и энергоперехода открывают, без сомнения, дополнительные возможности", — пояснил Мишустин.
Как подчеркнул премьер, Россия готова делиться наработками в развитии технологий мирного атома, внедрении искусственного интеллекта и цифровых госуслуг.
"Главы наших государств выступили с инициативой создания Технологического альянса, чтобы ускорить запуск совместных долгосрочных проектов в наукоемких областях. Многое на пути к этой цели уже сделано", — констатировал он.
Межгосударственные отношения России и Бразилии
9 мая 2025, 03:02
Для успешного выполнения общих планов нужно наращивать взаиморасчеты в национальных валютах и развивать прямое банковское взаимодействие, а также более активно использовать независимую платежно-расчетную архитектуру, отметил глава правительства.
"У российско-бразильских отношений существует колоссальный потенциал, который еще предстоит раскрыть", — заключил премьер-министр.
Мишустин провел восьмое по счету заседание органа совместно с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином. Комиссия не собиралась более десяти лет, седьмое заседание проходило в сентябре 2015 года в Москве.
Итоги переговоров
На нынешнем заседании в Бразилиа стороны обсудили конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в разных областях. По итогам встречи они подписали совместное заявление по основным направлениям кооперации на ближайшие годы, в котором:
— условились провести следующее заседание комиссии в Москве;
— выразили готовность развивать прямой диалог между учреждениями культуры и активизировать организацию совместных спортивных мероприятий;
— подтвердили интерес в развитии кооперации в фармацевтике и судостроении;
— согласились провести консультации по сотрудничеству в области авиасообщения;
— выразили заинтересованность в совместных проектах по ядерной энергетике;
— отметили недопустимость использования ДНЯО в политических целях;
— подчеркнули необходимость укрепления Конвенции о запрещении разработки биологического оружия;
— указали на важность предотвращения гонки вооружений в космосе;
— подчеркнули неприятие односторонних принудительных мер, особенно против развивающихся стран;
— сочли важным реформирование международной финансовой архитектуры;
— подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического партнерства БРИКС;
Группа БРИКС
6 июля 2025, 00:27
— выразили обеспокоенность попыткой исключить ЮАР из G20;
— Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены реформированного Совбеза ООН.
Мишустин прилетел в Бразилию во главе правительственной делегации. В его графике — участие в бизнес-форуме, а также встреча с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.