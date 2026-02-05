Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке
17:33 05.02.2026 (обновлено: 20:58 05.02.2026)
Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке
Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке
Отношения между Россией и Бразилией развиваются в русле стратегического партнерства, заявил глава правительства Михаил Мишустин на восьмом заседании... РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке

Мишустин назвал Бразилию ведущим экономическим партнером в Латинской Америке

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Бразилию
Премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Бразилию - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Бразилию
БРАЗИЛИА, 5 фев — РИА Новости. Отношения между Россией и Бразилией развиваются в русле стратегического партнерства, заявил глава правительства Михаил Мишустин на восьмом заседании двусторонней Комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
«

"Бразилия для нас является ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке", — добавил он.

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин во время церемонии встречи на авиабазе в Бразилиа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии встречи на авиабазе в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Михаил Мишустин во время церемонии встречи на авиабазе в Бразилиа
Так, на долю Бразилии приходится около половины общего товарооборота России со странами региона. При этом дополнительные возможности для расширения сотрудничества открывают структурные изменения в мировой экономике.
"Стремительное распространение современных технологий и процессы глобальной цифровизации и энергоперехода открывают, без сомнения, дополнительные возможности", — пояснил Мишустин.
Как подчеркнул премьер, Россия готова делиться наработками в развитии технологий мирного атома, внедрении искусственного интеллекта и цифровых госуслуг.
"Главы наших государств выступили с инициативой создания Технологического альянса, чтобы ускорить запуск совместных долгосрочных проектов в наукоемких областях. Многое на пути к этой цели уже сделано", — констатировал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Бразилии
9 мая 2025, 03:02
Для успешного выполнения общих планов нужно наращивать взаиморасчеты в национальных валютах и развивать прямое банковское взаимодействие, а также более активно использовать независимую платежно-расчетную архитектуру, отметил глава правительства.
"У российско-бразильских отношений существует колоссальный потенциал, который еще предстоит раскрыть", — заключил премьер-министр.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии О развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мишустин призвал к запуску новых совместных проектов России и Бразилии
Вчера, 17:59
Мишустин провел восьмое по счету заседание органа совместно с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином. Комиссия не собиралась более десяти лет, седьмое заседание проходило в сентябре 2015 года в Москве.

Итоги переговоров

На нынешнем заседании в Бразилиа стороны обсудили конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в разных областях. По итогам встречи они подписали совместное заявление по основным направлениям кооперации на ближайшие годы, в котором:
— условились провести следующее заседание комиссии в Москве;
— выразили готовность развивать прямой диалог между учреждениями культуры и активизировать организацию совместных спортивных мероприятий;
— подтвердили интерес в развитии кооперации в фармацевтике и судостроении;
— согласились провести консультации по сотрудничеству в области авиасообщения;
— выразили заинтересованность в совместных проектах по ядерной энергетике;
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия и Бразилия отметили важность соблюдения статуса Латинской Америки
Вчера, 20:26
— отметили недопустимость использования ДНЯО в политических целях;
— подчеркнули необходимость укрепления Конвенции о запрещении разработки биологического оружия;
— указали на важность предотвращения гонки вооружений в космосе;
— подчеркнули неприятие односторонних принудительных мер, особенно против развивающихся стран;
— сочли важным реформирование международной финансовой архитектуры;
— подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического партнерства БРИКС;
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Группа БРИКС
6 июля 2025, 00:27
— выразили обеспокоенность попыткой исключить ЮАР из G20;
— Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены реформированного Совбеза ООН.
Мишустин прилетел в Бразилию во главе правительственной делегации. В его графике — участие в бизнес-форуме, а также встреча с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Диалог Путина с Лулой да Силвой стал первым международным контактом в году
14 января, 20:48
 
