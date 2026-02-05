https://ria.ru/20260205/mishustin-2072524963.html
Мишустин заявил о готовности делиться с Бразилией наработками в сфере ИИ
2026-02-05T17:30:00+03:00
2026-02-05T17:30:00+03:00
2026-02-05T17:52:00+03:00
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия готова делиться с Бразилией своими наработками в развитии технологий мирного атома, внедрении ИИ, цифровых госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
в четверг прилетел в Бразилию
на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
"Россия готова делиться своими наработками по таким перспективным направлениям, как развитие технологий мирного атома, внедрение искусственного интеллекта, цифровых государственных услуг и автоматизированных решений в самых разных сферах", - сказал Мишустин в ходе заседания.