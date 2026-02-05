Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о потенциале отношений России и Бразилии
17:29 05.02.2026 (обновлено: 18:26 05.02.2026)
Мишустин заявил о потенциале отношений России и Бразилии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о колоссальном потенциале российско-бразильских отношений, который еще предстоит раскрыть. РИА Новости, 05.02.2026
БРАЗИЛИА, 5 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о колоссальном потенциале российско-бразильских отношений, который еще предстоит раскрыть.
На заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству глава правительства РФ сообщил, что Россия и Бразилия уже многое сделали на пути к созданию технологического альянса.
"В то же время у российско-бразильских отношений существует колоссальный потенциал, который еще предстоит раскрыть", - подчеркнул Мишустин.
Российский премьер добавил, что разделяет тезис, что двум странам еще есть куда стремиться в увеличении совместного товарооборота.
