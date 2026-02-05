https://ria.ru/20260205/mishustin-2072524819.html
Мишустин заявил о потенциале отношений России и Бразилии
Мишустин заявил о потенциале отношений России и Бразилии
Мишустин заявил о потенциале отношений России и Бразилии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о колоссальном потенциале российско-бразильских отношений, который еще предстоит раскрыть. РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин заявил о потенциале отношений России и Бразилии
Мишустин заявил о колоссальном потенциале российско-бразильских отношений