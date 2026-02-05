Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поблагодарил руководство Бразилии за теплый прием - РИА Новости, 05.02.2026
17:29 05.02.2026 (обновлено: 17:33 05.02.2026)
Мишустин поблагодарил руководство Бразилии за теплый прием
Мишустин поблагодарил руководство Бразилии за теплый прием
Мишустин поблагодарил руководство Бразилии за теплый прием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству поблагодарил руководство Бразилии за теплый...
2026-02-05T17:29:00+03:00
2026-02-05T17:33:00+03:00
бразилия
россия
политика
михаил мишустин
брикс
владимир путин
бразилия, россия, политика, михаил мишустин, брикс, владимир путин
Бразилия, Россия, Политика, Михаил Мишустин, БРИКС, Владимир Путин
Мишустин поблагодарил руководство Бразилии за теплый прием

Мишустин поблагодарил руководство Бразилии за теплый прием российской делегации

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству поблагодарил руководство Бразилии за теплый прием российской делегации.
«
"Прежде всего хочу поблагодарить бразильских друзей за теплый прием, оказанный российской делегации", - сказал Мишустин в начале заседания.
Российский премьер отметил, что визит правительственной делегации в Бразилию осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина.
"Он подчеркивал, что Россия и Бразилия, "стоящие у истоков создания БРИКС, являются последовательными единомышленниками в том, что касается формирования действительно справедливого многополярного мироустройства. Сотрудничество России и Бразилии поступательно развивается и наполняется новыми взаимовыгодными проектами в различных областях", - добавил Мишустин.
Мишустин заявил о потенциале отношений России и Бразилии
Мишустин заявил о потенциале отношений России и Бразилии
БразилияРоссияПолитикаМихаил МишустинБРИКСВладимир Путин
 
 
