"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Продукция "Мираторга" прошла все обязательные проверки и нарушений выявлено не было, сообщили РИА Новости в компании.

"Продукция партии от 03.09.2025 ("Окорочок бескостный без кожи") прошла все обязательные проверки безопасности, и её соответствие нормам подтверждено как внутренним, так и надзорным контролем. Внутреннее расследование, проведённое после сигнала, не выявило нарушений в производственной системе", - говорится в сообщении "Мираторга".