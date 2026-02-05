Рейтинг@Mail.ru
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/miratorg-2072494781.html
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции - РИА Новости, 05.02.2026
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции
Продукция "Мираторга" прошла все обязательные проверки и нарушений выявлено не было, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:49:00+03:00
2026-02-05T15:49:00+03:00
брянская область
мираторг
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33151/15/331511560_0:199:4474:2716_1920x0_80_0_0_8e4df047e6eaa8a69c6998eba6561eb5.jpg
https://ria.ru/20260129/produktsiya-2070891632.html
https://ria.ru/20260201/nipakh-2071489386.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33151/15/331511560_294:0:4181:2915_1920x0_80_0_0_2f77be253a2611c21b71af393e481914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, мираторг, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Брянская область, Мираторг, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции

РИА Новости: продукция "Мираторга" прошла все проверки, нарушений не выявили

© Sangwei Lu, UC BerkeleyБактерия сальмонелла
Бактерия сальмонелла - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Sangwei Lu, UC Berkeley
Бактерия сальмонелла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Продукция "Мираторга" прошла все обязательные проверки и нарушений выявлено не было, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг ряд Telegram-каналов сообщали, что около 19 тысяч килограммов куриного мяса из сентябрьской партии с предприятия "Мираторга" в Брянской области заражены сальмонеллой.
Молочная продукция на витрине магазина - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Почти 18% молочной продукции в России в 2025 году оказались поддельными
29 января, 04:47
"Продукция партии от 03.09.2025 ("Окорочок бескостный без кожи") прошла все обязательные проверки безопасности, и её соответствие нормам подтверждено как внутренним, так и надзорным контролем. Внутреннее расследование, проведённое после сигнала, не выявило нарушений в производственной системе", - говорится в сообщении "Мираторга".
Там уточнили, что само производство "Брянского бройлера" в сентябре 2025 года успешно прошло внеплановую проверку Роспотребнадзора Брянской области без замечаний.
Отмечается, что за последние 3 месяца были исследованы 2,13 тысячи проб куриной продукции этого предприятия в лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ, подведомственной Россельхознадзору. Сальмонелла не выявлена, продукция безопасна.
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах
1 февраля, 01:00
 
Брянская областьМираторгФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала