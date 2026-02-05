https://ria.ru/20260205/miratorg-2072494781.html
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции - РИА Новости, 05.02.2026
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции
Продукция "Мираторга" прошла все обязательные проверки и нарушений выявлено не было, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:49:00+03:00
2026-02-05T15:49:00+03:00
2026-02-05T15:49:00+03:00
брянская область
мираторг
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33151/15/331511560_0:199:4474:2716_1920x0_80_0_0_8e4df047e6eaa8a69c6998eba6561eb5.jpg
https://ria.ru/20260129/produktsiya-2070891632.html
https://ria.ru/20260201/nipakh-2071489386.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33151/15/331511560_294:0:4181:2915_1920x0_80_0_0_2f77be253a2611c21b71af393e481914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, мираторг, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Брянская область, Мираторг, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции
РИА Новости: продукция "Мираторга" прошла все проверки, нарушений не выявили