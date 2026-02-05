МИД ОАЭ: переговоры по Украине показали наличие общего фундамента

АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. Второй раунд переговоров в Абу-Даби в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины продемонстрировал наличие общего фундамента для дальнейшего прогресса в урегулировании украинского кризиса, заявил глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян.