МИД ОАЭ: переговоры по Украине показали наличие общего фундамента

АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. Второй раунд переговоров в Абу-Даби в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины продемонстрировал наличие общего фундамента для дальнейшего прогресса в урегулировании украинского кризиса, заявил глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
"Два раунда переговоров, которые прошли в Абу-Даби, позволили провести содержательные и конструктивные переговоры и показали наличие общей основы, на которой можно строить дальнейший процесс", - говорится в письменном заявлении министра.
По словам Аль Нахайяна, ОАЭ подтверждают свою приверженность обеспечению атмосферы для переговоров, способствующей сближению точек зрения и поддержке мирных решений.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее в четверг сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.