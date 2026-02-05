Рейтинг@Mail.ru
МИД ОАЭ: переговоры по Украине показали наличие общего фундамента
23:13 05.02.2026
МИД ОАЭ: переговоры по Украине показали наличие общего фундамента
Второй раунд переговоров в Абу-Даби в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины продемонстрировал наличие общего фундамента для... РИА Новости, 05.02.2026
в мире, абу-даби, сша, украина, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, США, Украина, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. Второй раунд переговоров в Абу-Даби в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины продемонстрировал наличие общего фундамента для дальнейшего прогресса в урегулировании украинского кризиса, заявил глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
"Два раунда переговоров, которые прошли в Абу-Даби, позволили провести содержательные и конструктивные переговоры и показали наличие общей основы, на которой можно строить дальнейший процесс", - говорится в письменном заявлении министра.
По словам Аль Нахайяна, ОАЭ подтверждают свою приверженность обеспечению атмосферы для переговоров, способствующей сближению точек зрения и поддержке мирных решений.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее в четверг сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Уиткофф рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби
В миреАбу-ДабиСШАУкраинаСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
