МИД ОАЭ прокомментировал второй раунд переговоров по Украине

ДОХА, 5 фев - РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины при посредничестве США в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби отражает серьезность намерения сторон, участвующих в переговорном процессе, заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян.