Рейтинг@Mail.ru
МИД объявил сотрудника посольства ФРГ персоной нон грата - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 05.02.2026 (обновлено: 12:55 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/mid-2072429679.html
МИД объявил сотрудника посольства ФРГ персоной нон грата
МИД объявил сотрудника посольства ФРГ персоной нон грата - РИА Новости, 05.02.2026
МИД объявил сотрудника посольства ФРГ персоной нон грата
Россия объявила persona non grata дипломатического сотрудника посольства Германии в Москве в качестве симметричного ответа в связи с высылкой сотрудника... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:42:00+03:00
2026-02-05T12:55:00+03:00
россия
германия
в мире
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20250904/vysylka-2009329215.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff0f2ec83c33994608e2108a3f1f23cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, в мире, москва
Россия, Германия, В мире, Москва
МИД объявил сотрудника посольства ФРГ персоной нон грата

МИД объявил дипсотрудника посольства ФРГ персоной нон грата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия объявила persona non grata дипломатического сотрудника посольства Германии в Москве в качестве симметричного ответа в связи с высылкой сотрудника посольства Российской Федерации в ФРГ, сообщает МИД РФ.
"Главе германской дипмиссии была вручена нота об объявлении persona non grata (персона нон грата - ред.) дипломатического сотрудника посольства ФРГ в Москве в качестве симметричного ответа на указанное решение немецкого правительства, которое в полной мере несёт ответственность за новую эскалацию в двусторонних отношениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"Выдвинутые против него (российского сотрудника посольства - ред.) официальным Берлином бездоказательные обвинения в разведдеятельности не имеют под собой никаких оснований и являются сфабрикованными в духе раскручиваемой в Германии с подачи немецких властей "шпиономании". Российская сторона их категорически отвергает", - отмечает МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2025 годах
4 сентября 2025, 15:03
 
РоссияГерманияВ миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала