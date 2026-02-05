МИД объявил сотрудника посольства ФРГ персоной нон грата

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия объявила persona non grata дипломатического сотрудника посольства Германии в Москве в качестве симметричного ответа в связи с высылкой сотрудника посольства Российской Федерации в ФРГ, сообщает МИД РФ.
"Главе германской дипмиссии была вручена нота об объявлении persona non grata (персона нон грата - ред.) дипломатического сотрудника посольства ФРГ в Москве в качестве симметричного ответа на указанное решение немецкого правительства, которое в полной мере несёт ответственность за новую эскалацию в двусторонних отношениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"Выдвинутые против него (российского сотрудника посольства - ред.) официальным Берлином бездоказательные обвинения в разведдеятельности не имеют под собой никаких оснований и являются сфабрикованными в духе раскручиваемой в Германии с подачи немецких властей "шпиономании". Российская сторона их категорически отвергает", - отмечает МИД РФ.
