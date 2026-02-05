Лавров обсудит с главой ОБСЕ противодействие неонацизму

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с действующим председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заострит внимание на противодействие проявлению неонацизма, недопущении фальсификации истории и медиацензуры, заявили в МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ 6 февраля проведет в Москве переговоры с Кассисом и Синирлиоглу.
"Глава внешнеполитического ведомства России заострит внимание на наиболее актуальных проблемах на пространстве ОБСЕ – противодействии проявлениям неонацизма, недопущении фальсификации истории и медиацензуры, защиты традиционных ценностей, прав верующих и нацменьшинств. С.В.Лавров особо укажет, что уже четвертый год продолжается практика подмены ключевых мероприятий (включая Обзорное совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения) неконсенсусными форматами", - говорится в сообщении МИД.
