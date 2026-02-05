Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудит с главой ОБСЕ противодействие неонацизму - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 05.02.2026 (обновлено: 11:54 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/mid-2072408836.html
Лавров обсудит с главой ОБСЕ противодействие неонацизму
Лавров обсудит с главой ОБСЕ противодействие неонацизму - РИА Новости, 05.02.2026
Лавров обсудит с главой ОБСЕ противодействие неонацизму
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с действующим председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:49:00+03:00
2026-02-05T11:54:00+03:00
обсе
в мире
россия
швейцария
москва
сергей лавров
феридун синирлиоглу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068984852.html
россия
швейцария
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обсе, в мире, россия, швейцария, москва, сергей лавров, феридун синирлиоглу
ОБСЕ, В мире, Россия, Швейцария, Москва, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу
Лавров обсудит с главой ОБСЕ противодействие неонацизму

МИД: Лавров заострит внимание главы ОБСЕ на противодействии неонацизму

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с действующим председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заострит внимание на противодействие проявлению неонацизма, недопущении фальсификации истории и медиацензуры, заявили в МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ 6 февраля проведет в Москве переговоры с Кассисом и Синирлиоглу.
"Глава внешнеполитического ведомства России заострит внимание на наиболее актуальных проблемах на пространстве ОБСЕ – противодействии проявлениям неонацизма, недопущении фальсификации истории и медиацензуры, защиты традиционных ценностей, прав верующих и нацменьшинств. С.В.Лавров особо укажет, что уже четвертый год продолжается практика подмены ключевых мероприятий (включая Обзорное совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения) неконсенсусными форматами", - говорится в сообщении МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров рассказал, почему Россия продолжает участвовать в ОБСЕ
20 января, 11:45
 
ОБСЕВ миреРоссияШвейцарияМоскваСергей ЛавровФеридун Синирлиоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала