МИД назвал основную тему переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, а также генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на встрече в Москве обсудят пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ, который стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих организацию в собственных интересах, сообщает российские дипведомство.