МИД назвал основную тему переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии - РИА Новости, 05.02.2026
11:36 05.02.2026 (обновлено: 11:47 05.02.2026)
МИД назвал основную тему переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии
МИД назвал основную тему переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, а также генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на встрече в Москве обсудят пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ, который стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих организацию в собственных интересах, сообщает российские дипведомство.
"Главной темой переговоров станут пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ, который стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах, в том числе для развязывания антироссийской истерии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Министр иностранных дел РФ 6 февраля проведет в Москве переговоры с действующим председателем ОБСЕ, начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Синирлиоглу.
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ обсудят Украину в ходе визита в Москву
