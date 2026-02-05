Рейтинг@Mail.ru
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 05.02.2026
08:25 05.02.2026 (обновлено: 15:10 05.02.2026)
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало переполох на Западе
На Западе испугались предупреждения МИД России о последствиях отправки войск "коалиции желающих" на Украину, следует из статьи британской газеты Daily Express. РИА Новости, 05.02.2026
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало переполох на Западе

Express назвала пугающим предупреждение МИД РФ о вводе западных сил на Украину

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На Западе испугались предупреждения МИД России о последствиях отправки войск "коалиции желающих" на Украину, следует из статьи британской газеты Daily Express.
"Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения", — отмечается в материале.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что войска "коалиции желающих" на Украине будут рассматриваться в качестве законных военных целей и их размещение абсолютно неприемлемо после мирного соглашения.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Кто подписывать будет?": в Киеве разгорелся скандал из-за мирного договора
Вчера, 07:25
В начале января в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, где обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Киева. По итогам лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории после урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Идея размещения на Украине западных войск мертва, заявил посол в Лондоне
Вчера, 06:44
 
