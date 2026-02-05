https://ria.ru/20260205/mid-2072365220.html
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало переполох на Западе
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 05.02.2026
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало переполох на Западе
На Западе испугались предупреждения МИД России о последствиях отправки войск "коалиции желающих" на Украину, следует из статьи британской газеты Daily Express. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T08:25:00+03:00
2026-02-05T08:25:00+03:00
2026-02-05T15:10:00+03:00
в мире
украина
россия
париж
мария захарова
нато
мирный план сша по украине
украина
россия
париж
в мире, украина, россия, париж, мария захарова, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Париж, Мария Захарова, НАТО, Мирный план США по Украине
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало переполох на Западе
Express назвала пугающим предупреждение МИД РФ о вводе западных сил на Украину