Таможенники пресекли вывоз осколка метеорита из России в Британию

Метеорит Алетай — один из самых больших железных метеоритов, когда-либо найденных на Земле. Первый и самый крупный его обломок обнаружили в 1898 году в китайской провинции Синьцзян. Позже нашли еще несколько фрагментов, последний, весом 23 тонны, — в 2021-м. Анализ показал, что все фрагменты некогда представляли собой единое целое. Название метеорит получил по месту падения — на китайской части Алтайской горной системы.