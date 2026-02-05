Рейтинг@Mail.ru
Таможенники пресекли вывоз осколка метеорита из России в Британию - РИА Новости, 05.02.2026
11:17 05.02.2026 (обновлено: 12:56 05.02.2026)
Таможенники пресекли вывоз осколка метеорита из России в Британию
Таможенники пресекли вывоз осколка метеорита из России в Британию - РИА Новости, 05.02.2026
Таможенники пресекли вывоз осколка метеорита из России в Британию
Российские таможенники предотвратили попытку незаконно вывезти в Великобританию фрагмент метеорита Алетай весом более двух с половиной тонн, сообщила... РИА Новости, 05.02.2026
россия, великобритания, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Великобритания, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Таможенники пресекли вывоз осколка метеорита из России в Британию

ФТС пресекла незаконный вывоз фрагмента метеорита из России в Великобританию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Российские таможенники предотвратили попытку незаконно вывезти в Великобританию фрагмент метеорита Алетай весом более двух с половиной тонн, сообщила пресс-служба ФТС.
"Осколок метеорита Алетай весом более 2,5 тонны не дали незаконно вывезти в Великобританию балтийские таможенники. Стратегически важный товар был обнаружен при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга", — говорится в релизе.
Фрагмент метеорита ввезли в Россию из одной из стран ЕАЭС, а при вывозе в декларации указали, что это скульптура для ландшафтного дизайна. Но при детальной проверке таможенники выяснили, что происхождение и стоимость груза отличаются от заявленных в документе.
Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай. Он оценивается в 323 миллиона рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей". Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

Метеорит Алетай — один из самых больших железных метеоритов, когда-либо найденных на Земле. Первый и самый крупный его обломок обнаружили в 1898 году в китайской провинции Синьцзян. Позже нашли еще несколько фрагментов, последний, весом 23 тонны, — в 2021-м. Анализ показал, что все фрагменты некогда представляли собой единое целое. Название метеорит получил по месту падения — на китайской части Алтайской горной системы.

Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными украшениями
20 января, 14:59
 
Россия
Великобритания
Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
