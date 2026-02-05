Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы

Согласно приказу, для поступления в Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова на программы "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" необходимо набрать на ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии 55 баллов.

Чтобы иметь возможность поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова на программу "Медицинская биохимия", необходимо сдать экзамены по русскому языку, биологии, математике и химии на 50 баллов, для программы "Фармация" за ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии нужно также получить минимум 50 баллов.