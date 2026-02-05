Рейтинг@Mail.ru
Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы - РИА Новости, 05.02.2026
18:07 05.02.2026
Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы
общество
россия
дальневосточный государственный медицинский университет
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вузы
россия
общество, россия, дальневосточный государственный медицинский университет, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вузы
Общество, Россия, Дальневосточный государственный медицинский университет, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Вузы
Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минздрав РФ установил минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в медицинские вузы в 2026 году, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.
Согласно приказу, для поступления в Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова на программы "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" необходимо набрать на ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии 55 баллов.
Чтобы иметь возможность поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова на программу "Медицинская биохимия", необходимо сдать экзамены по русскому языку, биологии, математике и химии на 50 баллов, для программы "Фармация" за ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии нужно также получить минимум 50 баллов.
Минимумы установлены в том числе и для региональных вузов, подведомственных Минздраву РФ: Казанский государственный медицинский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет, Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н.Бурденко и ряд других университетов.
Ранее минимальные баллы ЕГЭ также опубликовали Минпросвещения и Минобрнауки РФ для поступления в подведомственные вузы.
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
16 декабря 2025, 14:59
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
16 декабря 2025, 14:59
 
Общество Россия Дальневосточный государственный медицинский университет Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России) Вузы
 
 
