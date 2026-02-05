https://ria.ru/20260205/medvuzy-2072535543.html
Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы
Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы - РИА Новости, 05.02.2026
Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы
Минздрав РФ установил минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в медицинские вузы в 2026 году, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:07:00+03:00
2026-02-05T18:07:00+03:00
2026-02-05T18:07:00+03:00
общество
россия
дальневосточный государственный медицинский университет
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вузы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741191390_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_8b968ac1345e8433bd6eb991126307b7.jpg
https://ria.ru/20251216/ege-2062392666.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741191390_0:0:2277:1708_1920x0_80_0_0_30f4e60bc43c9e527e50f8886c0c409b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дальневосточный государственный медицинский университет, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вузы
Общество, Россия, Дальневосточный государственный медицинский университет, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Вузы
Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы
РИА Новости: Минздрав установил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвузы
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минздрав РФ установил минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в медицинские вузы в 2026 году, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.
Согласно приказу, для поступления в Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова на программы "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" необходимо набрать на ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии 55 баллов.
Чтобы иметь возможность поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова на программу "Медицинская биохимия", необходимо сдать экзамены по русскому языку, биологии, математике и химии на 50 баллов, для программы "Фармация" за ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии нужно также получить минимум 50 баллов.
Минимумы установлены в том числе и для региональных вузов, подведомственных Минздраву РФ: Казанский государственный медицинский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет
, Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н.Бурденко и ряд других университетов.
Ранее минимальные баллы ЕГЭ также опубликовали Минпросвещения и Минобрнауки РФ
для поступления в подведомственные вузы.