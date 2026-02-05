Рейтинг@Mail.ru
Медведев поручил "Ростелекому" обеспечить новые регионы качественной связью - РИА Новости, 05.02.2026
16:44 05.02.2026
Медведев поручил "Ростелекому" обеспечить новые регионы качественной связью
Медведев поручил "Ростелекому" обеспечить новые регионы качественной связью
общество, россия, республика крым, дмитрий медведев, ростелеком
Общество, Россия, Республика Крым, Дмитрий Медведев, Ростелеком
Медведев поручил "Ростелекому" обеспечить новые регионы качественной связью

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Медведев поручил компании продолжить работу по обеспечению качественной связью жителей новых регионов и Крыма.
"Нужно эту работу обязательно продолжить, сохранив набранные темпы и обеспечив необходимое количество подключений, а также качество связи, которым занимается компания", - сказал Медведев на заседании совета директоров, видео опубликовано в его канале в Max.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Медведев рассказал о создании в будущем цифровой инфраструктуры в Крыму
Общество Россия Республика Крым Дмитрий Медведев Ростелеком
 
 
