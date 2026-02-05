https://ria.ru/20260205/medvedev-2072512956.html
Медведев поручил "Ростелекому" обеспечить новые регионы качественной связью
Зампред Совбеза РФ, председатель совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Медведев поручил компании продолжить работу по обеспечению качественной связью жителей... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:44:00+03:00
общество
россия
республика крым
дмитрий медведев
ростелеком
россия
республика крым
Медведев поручил "Ростелекому" обеспечить новые регионы качественной связью
