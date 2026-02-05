Медведев рассказал о создании в будущем цифровой инфраструктуры в Крыму

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Создание цифровой инфраструктуры в новых регионах и в Крыму – безусловный приоритет для государства, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Медведев.

"Прежде всего мы рассмотрим промежуточные итоги работы по созданию современной цифровой инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях и в Крыму. Это безусловный приоритет государства", - сказал Медведев на заседании.