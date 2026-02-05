Рейтинг@Mail.ru
Медведев обсудил с "Ростелекомом" инфраструктуру в новых регионах - РИА Новости, 05.02.2026
16:34 05.02.2026
Медведев обсудил с "Ростелекомом" инфраструктуру в новых регионах
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании совета директоров "Ростелекома" обсудил создание цифровой инфраструктуры в Донецкой и... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:34:00+03:00
2026-02-05T16:34:00+03:00
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании совета директоров "Ростелекома" обсудил создание цифровой инфраструктуры в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.
"На заседании совета директоров "Ростелекома" обсуждался вопрос создания современной цифровой инфраструктуры в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму", - написал Медведев в аккаунте на платформе MAX.
Медведев был переизбран на должность председателя совета директоров "Ростелекома" в августе 2025 года.
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россия может полностью перейти на отечественные станции связи, заявили в ГД
23 декабря 2025, 19:29
 
