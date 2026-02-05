https://ria.ru/20260205/medvedev-2072508234.html
Медведев обсудил с "Ростелекомом" инфраструктуру в новых регионах
Медведев обсудил с "Ростелекомом" инфраструктуру в новых регионах - РИА Новости, 05.02.2026
Медведев обсудил с "Ростелекомом" инфраструктуру в новых регионах
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании совета директоров "Ростелекома" обсудил создание цифровой инфраструктуры в Донецкой и... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:34:00+03:00
2026-02-05T16:34:00+03:00
2026-02-05T16:34:00+03:00
луганская народная республика
херсонская область
россия
дмитрий медведев
ростелеком
луганская народная республика
херсонская область
россия
Медведев обсудил с "Ростелекомом" инфраструктуру в новых регионах
