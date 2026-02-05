Медведев обсудил с "Ростелекомом" инфраструктуру в новых регионах

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании совета директоров "Ростелекома" обсудил создание цифровой инфраструктуры в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.