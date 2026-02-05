Медведев упомянул суд над Каддафи, говоря об иммунитете Мадуро

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев упомянул судебный процесс над лидером Ливии Муаммаром Каддафи, говоря об иммунитете президента Венесуэлы Николаса Мадуро от иностранной уголовной юстиции.
Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости, подчеркнул, что позиция США по раскручиванию политически мотивированного уголовного разбирательства в отношении действующего венесуэльского лидера не выдерживает никакой критики с точки зрения целого ряда основополагающих норм и принципов международного права. Мадуро на момент американского нападения был находящимся у власти главой государства и обладал сразу двумя видами иммунитета от иностранной уголовной юстиции - персональным и функциональным.
"Подтверждением несостоятельности американских доводов являются итоги проходившего в 1999-2001 гг. во Франции судебного процесса над действующим главой Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии М. Каддафи, которого обвиняли в совершении международных преступлений. Точка в деле была поставлена Верховным судом Пятой республики, отменившим решения нижестоящих инстанций со ссылкой на отсутствие каких-либо исключений из абсолютного иммунитета действующего руководителя страны", - написал он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро с женой вину не признают.
