Медведев упомянул суд над Каддафи, говоря об иммунитете Мадуро
15:12 05.02.2026
Медведев упомянул суд над Каддафи, говоря об иммунитете Мадуро
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев упомянул судебный процесс над лидером Ливии Муаммаром Каддафи, говоря об иммунитете президента Венесуэлы Николаса Мадуро
2026-02-05T15:12:00+03:00
2026-02-05T15:12:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
дмитрий медведев
муаммар каддафи
удары сша по венесуэле
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, дмитрий медведев, муаммар каддафи, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Дмитрий Медведев, Муаммар Каддафи, Удары США по Венесуэле
Медведев упомянул суд над Каддафи, говоря об иммунитете Мадуро

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев упомянул судебный процесс над лидером Ливии Муаммаром Каддафи, говоря об иммунитете президента Венесуэлы Николаса Мадуро от иностранной уголовной юстиции.
Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости, подчеркнул, что позиция США по раскручиванию политически мотивированного уголовного разбирательства в отношении действующего венесуэльского лидера не выдерживает никакой критики с точки зрения целого ряда основополагающих норм и принципов международного права. Мадуро на момент американского нападения был находящимся у власти главой государства и обладал сразу двумя видами иммунитета от иностранной уголовной юстиции - персональным и функциональным.
"Подтверждением несостоятельности американских доводов являются итоги проходившего в 1999-2001 гг. во Франции судебного процесса над действующим главой Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии М. Каддафи, которого обвиняли в совершении международных преступлений. Точка в деле была поставлена Верховным судом Пятой республики, отменившим решения нижестоящих инстанций со ссылкой на отсутствие каких-либо исключений из абсолютного иммунитета действующего руководителя страны", - написал он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро с женой вину не признают.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия вновь призвала США освободить Мадуро и его жену
