Мадуро обладал двумя видами иммунитета при нападении США, заявил Медведев

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на момент американского нападения был находящимся у власти главой государства и обладал сразу двумя видами иммунитета - персональным и функциональным, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.