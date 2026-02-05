Рейтинг@Mail.ru
Мадуро обладал двумя видами иммунитета при нападении США, заявил Медведев - РИА Новости, 05.02.2026
12:34 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/medvedev-2072425179.html
Мадуро обладал двумя видами иммунитета при нападении США, заявил Медведев
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на момент американского нападения был находящимся у власти главой государства и обладал сразу двумя видами иммунитета -... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
дмитрий медведев
силия флорес
удары сша по венесуэле
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, дмитрий медведев, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Дмитрий Медведев, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на момент американского нападения был находящимся у власти главой государства и обладал сразу двумя видами иммунитета - персональным и функциональным, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости, Медведев назвал позицию США по раскручиванию политически мотивированного уголовного разбирательства в отношении действующего венесуэльского лидера не выдерживающей никакой критики с точки зрения целого ряда основополагающих норм и принципов международного права.
"Мадуро, будучи на момент американского нападения находящимся у власти главой государства, обладает сразу двумя видами иммунитета от иностранной уголовной юстиции – ratione personae (персональный, или, как его часто именуют, абсолютный иммунитет) и ratione materiae (функциональный иммунитет)", - написал Медведев.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
Новым элитам США нравится идея американоцентричного рая, заявил Медведев
В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроДмитрий МедведевСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
