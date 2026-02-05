Мадуро обладал двумя видами иммунитета при нападении США, заявил Медведев

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на момент американского нападения был находящимся у власти главой государства и обладал сразу двумя видами иммунитета - персональным и функциональным, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости, Медведев назвал позицию США по раскручиванию политически мотивированного уголовного разбирательства в отношении действующего венесуэльского лидера не выдерживающей никакой критики с точки зрения целого ряда основополагающих норм и принципов международного права.
"Мадуро, будучи на момент американского нападения находящимся у власти главой государства, обладает сразу двумя видами иммунитета от иностранной уголовной юстиции – ratione personae (персональный, или, как его часто именуют, абсолютный иммунитет) и ratione materiae (функциональный иммунитет)", - написал Медведев.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".