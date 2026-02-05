Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал СВО актом самообороны
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 05.02.2026
Медведев назвал СВО актом самообороны
Медведев назвал СВО актом самообороны
Специальная военная операция, которую проводит Россия, по своей природе является актом самообороны, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 05.02.2026
Медведев назвал СВО актом самообороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Специальная военная операция, которую проводит Россия, по своей природе является актом самообороны, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
Медведев заявил, что после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро апелляция Вашингтона к тому, что сегодня и "другие так делают", с намеком на решение России о проведении СВО, "не работает".
Дмитрий Медведев
Медведев пошутил про Нобелевку на фоне ударов США по Венесуэле
3 января, 15:56
"По своей природе СВО не является колониальной войной, а является актом самообороны", - написал Медведев.
Зампред Совбеза также с сожалением отметил, что социальный состав участников конфликта позволяет характеризовать его не иначе, как "извращённую форму гражданской войны", порожденную "бездарным прекращением Союза ССР".
"Ни одним из подобных признаков не обладает военная активность Вашингтона в Венесуэле, в Иране или вероятная – в Гренландии", - подчеркнул Медведев.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы с супругой. Пятого января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Медведев назвал похищение Мадуро нарушением международного права
Вчера, 08:03
 
