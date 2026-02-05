Медведев назвал СВО актом самообороны

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Специальная военная операция, которую проводит Россия, по своей природе является актом самообороны, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской Специальная военная операция, которую проводит Россия, по своей природе является актом самообороны, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке , опубликованной на сайте РИА Новости.

Медведев заявил, что после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро апелляция Вашингтона к тому, что сегодня и "другие так делают", с намеком на решение России о проведении СВО, "не работает".

"По своей природе СВО не является колониальной войной, а является актом самообороны", - написал Медведев.

Зампред Совбеза также с сожалением отметил, что социальный состав участников конфликта позволяет характеризовать его не иначе, как "извращённую форму гражданской войны", порожденную "бездарным прекращением Союза ССР".

"Ни одним из подобных признаков не обладает военная активность Вашингтона в Венесуэле, в Иране или вероятная – в Гренландии", - подчеркнул Медведев.