Россия защищает граждан на своей исторической территории, заявил Медведев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 05.02.2026
Россия защищает граждан на своей исторической территории, заявил Медведев
Россия защищает граждан на своей исторической территории, заявил Медведев - РИА Новости, 05.02.2026
Россия защищает граждан на своей исторической территории, заявил Медведев
Россия в ходе специальной военной операции защищает собственных граждан на своей исторической территории, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.02.2026
Россия защищает граждан на своей исторической территории, заявил Медведев

Медведев: РФ в ходе СВО защищает граждан на своей исторической территории

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия в ходе специальной военной операции защищает собственных граждан на своей исторической территории, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости, отметил, что после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро апелляция Вашингтона к тому, что сегодня и "другие так делают" с намеком на решение России о проведении СВО, "не работает".
"В ходе СВО наша страна защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна", - написал Медведев.
Он обратил внимание, что граждане выбрали вхождение своих территорий в состав России в результате законно проведенного референдума.
Трамп 3 января заявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.
