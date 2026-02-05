Россия защищает граждан на своей исторической территории, заявил Медведев

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия в ходе специальной военной операции защищает собственных граждан на своей исторической территории, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости, отметил, что после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро апелляция Вашингтона к тому, что сегодня и "другие так делают" с намеком на решение России о проведении СВО, "не работает".
"В ходе СВО наша страна защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна", - написал Медведев.
Он обратил внимание, что граждане выбрали вхождение своих территорий в состав России в результате законно проведенного референдума.
Трамп 3 января заявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.
