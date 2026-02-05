Россия защищает граждан на своей исторической территории, заявил Медведев

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия в ходе специальной военной операции защищает собственных граждан на своей исторической территории, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В ходе СВО наша страна защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна", - написал Медведев.

Он обратил внимание, что граждане выбрали вхождение своих территорий в состав России в результате законно проведенного референдума.