Медведев допустил, что Мадуро помилуют

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вполне вероятно будет помилован если не президентом США Дональдом Трампом, то его преемником на этом посту, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости, Медведев заявил, что позиция США по раскручиванию политически мотивированного уголовного разбирательства в отношении действующего венесуэльского лидера не выдерживает никакой критики с точки зрения целого ряда основополагающих норм международного права. Зампред Совбеза приводит примеры несоответствия действий Вашингтона нормам права в отношении абсолютного иммунитета первого лица, принципа территориальной целостности и норм в области прав человека.
"Разумеется, все вышеописанные нормы прецедентного права, как и принципы международного публичного правопорядка, могут быть проигнорированы Белым домом в угоду неоднократно обозначенным "национальным интересам", как это обычно и бывало в истории США", - написал Медведев.
В этом случае Мадуро в назидание всем несогласным с "доктриной Донро" странам будет подвергнут политически мотивированному уголовному преследованию, итог которого практически очевиден, полагает зампред Совбеза.
"Впрочем, как мною уже отмечалось в социальных медиа ранее, он также вполне вероятно будет помилован – если не самим Трампом, то его преемником", - добавил Медведев.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".