Рейтинг@Mail.ru
Медведев допустил, что Мадуро помилуют - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/medvedev-2072376572.html
Медведев допустил, что Мадуро помилуют
Медведев допустил, что Мадуро помилуют - РИА Новости, 05.02.2026
Медведев допустил, что Мадуро помилуют
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вполне вероятно будет помилован если не президентом США Дональдом Трампом, то его преемником на этом посту, считает зампред... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:48:00+03:00
2026-02-05T09:48:00+03:00
в мире
венесуэла
дмитрий медведев
удары сша по венесуэле
николас мадуро
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066244060_0:84:560:399_1920x0_80_0_0_6954a92b4bfbee33a45aa56b1811ec46.jpg
https://ria.ru/20260205/rossija-2072365075.html
https://ria.ru/20260204/ssha-2072079847.html
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066244060_0:31:560:451_1920x0_80_0_0_b9a4d2282be4cfe5da9b6b6b80c5a872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, дмитрий медведев, удары сша по венесуэле, николас мадуро, россия, сша, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Дмитрий Медведев, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Россия, США, Дональд Трамп
Медведев допустил, что Мадуро помилуют

Медведев допустил, что Мадуро будет помилован самим Трампом или его преемником

© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вполне вероятно будет помилован если не президентом США Дональдом Трампом, то его преемником на этом посту, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости, Медведев заявил, что позиция США по раскручиванию политически мотивированного уголовного разбирательства в отношении действующего венесуэльского лидера не выдерживает никакой критики с точки зрения целого ряда основополагающих норм международного права. Зампред Совбеза приводит примеры несоответствия действий Вашингтона нормам права в отношении абсолютного иммунитета первого лица, принципа территориальной целостности и норм в области прав человека.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию
Вчера, 08:24
"Разумеется, все вышеописанные нормы прецедентного права, как и принципы международного публичного правопорядка, могут быть проигнорированы Белым домом в угоду неоднократно обозначенным "национальным интересам", как это обычно и бывало в истории США", - написал Медведев.
В этом случае Мадуро в назидание всем несогласным с "доктриной Донро" странам будет подвергнут политически мотивированному уголовному преследованию, итог которого практически очевиден, полагает зампред Совбеза.
"Впрочем, как мною уже отмечалось в социальных медиа ранее, он также вполне вероятно будет помилован – если не самим Трампом, то его преемником", - добавил Медведев.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
СМИ: США рассчитались с Венесуэлой за первую сделку по продаже нефти
4 февраля, 05:39
 
В миреВенесуэлаДмитрий МедведевУдары США по ВенесуэлеНиколас МадуроРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала