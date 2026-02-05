Медведев допустил, что Мадуро помилуют

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вполне вероятно будет помилован если не президентом США Дональдом Трампом, то его преемником на этом посту, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Разумеется, все вышеописанные нормы прецедентного права, как и принципы международного публичного правопорядка, могут быть проигнорированы Белым домом в угоду неоднократно обозначенным "национальным интересам", как это обычно и бывало в истории США", - написал Медведев.