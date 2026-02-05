Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал нелепыми попытки США оспаривать легитимность Мадуро - РИА Новости, 05.02.2026
09:02 05.02.2026
Медведев назвал нелепыми попытки США оспаривать легитимность Мадуро
Медведев назвал нелепыми попытки США оспаривать легитимность Мадуро - РИА Новости, 05.02.2026
Медведев назвал нелепыми попытки США оспаривать легитимность Мадуро
Попытки США оспаривать легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро выглядят нелепо, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке,... РИА Новости, 05.02.2026
Медведев назвал нелепыми попытки США оспаривать легитимность Мадуро

Медведев заявил, что попытки США оспаривать легитимность Мадуро выглядят нелепо

© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social . Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Попытки США оспаривать легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро выглядят нелепо, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
“Довольно нелепо выглядят и попытки Вашингтона представить захват Н.Мадуро как результат последовательного непризнания американцами венесуэльского лидера в качестве легитимного главы Боливарианской Республики. Как известно, международное право не наделяет государство возможностью в одностороннем порядке определять легитимность руководителя другой страны, а также устанавливать наличие или отсутствие у первого лица иммунитетов”, - написал Медведев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию
Вчера, 08:24
Он отметил, что несмотря на оспариваемую американцами легитимность президентских выборов 2018 и 2024 годов в Венесуэле, с точки зрения международного права принципиально важно, что именно правительство Мадуро осуществляло эффективный контроль над всей территорией страны.
Знаковым в данном контексте Медведев назвал решение арбитража "Великобритания против Коста-Рики" 1923 года, определившее режим Тиноко в качестве фактического правительства латиноамериканского государства, несмотря на факт непризнания со стороны Лондона.
"Значимо также и то, что представители "мадуровского режима" продолжили представлять Боливарианскую Республику в ООН, и никто не оспаривал их полномочия в рамках Организации”, - подчеркнул Медведев.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
СМИ: США рассчитались с Венесуэлой за первую сделку по продаже нефти
4 февраля, 05:39
 
