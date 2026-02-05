Рейтинг@Mail.ru
Возможности США как мирового гегемона истощились, считает Медведев - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/medvedev-2072364563.html
Возможности США как мирового гегемона истощились, считает Медведев
Возможности США как мирового гегемона истощились, считает Медведев - РИА Новости, 05.02.2026
Возможности США как мирового гегемона истощились, считает Медведев
Возможности США как мирового гегемона истощены, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T08:18:00+03:00
2026-02-05T08:18:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дмитрий медведев
северная америка
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_0:254:3016:1950_1920x0_80_0_0_dcb5559d860cb5d7b127c7c04c0bbdfa.jpg
https://ria.ru/20260205/kitay-2072325531.html
https://ria.ru/20260205/tramp-2072242585.html
сша
венесуэла
северная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_645843364e4c5fb5d74ce2905c47ac79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, дмитрий медведев, северная америка, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Дмитрий Медведев, Северная Америка, Николас Мадуро
Возможности США как мирового гегемона истощились, считает Медведев

Медведев заявил, что возможности США как мирового гегемона истощились

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возможности США как мирового гегемона истощены, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
Медведев назвал "открытый киднеппинг высшего должностного лица" - президента Венесуэлы Николаса Мадуро - частью более важной цели США: заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
После разговора с Путиным Си предупредил Трампа
Вчера, 08:00
"Как я неоднократно отмечал в начале 2026 года, начали сбываться самые необычные, в чем-то абсурдные прогнозы развития нашего мира. Посему обратимся к конспирологии как не самой серьёзной, но наиболее точной футурологической доктрине современности", - написал Медведев и напомнил известную с 1930-х годов теорию создания в Северной Америке особого технократического общества "Технат".
Как подчеркнул Медведев, теория "Технат" подразумевает, что власть в таком обществе должна принадлежать ученым и инженерам, а само умное государство - включать в себя не только территорию США, но и в качестве ресурсной базы Канаду, северную часть Южной Америки, в том числе Венесуэлу, Колумбию, а также Гренландию.
"Хотите иных, более прозаических объяснений? Пожалуйста. Причина в истощении возможностей США как мирового гегемона", - написал Медведев.
Сегодня понятно, отметил зампред Совбеза, что сил на мировое владычество у США уже явно не хватает.
"И признающие это некоторые представители команды Трампа ведут дело к прагматичной адаптации своей долгосрочной политики к изменившимся условиям, то есть к фактической утрате ими глобального доминирования", - добавил он.
Трамп 3 января заявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы с супругой. Пятого января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Тренды глобальной политики по Трампу
Вчера, 08:00
 
В миреСШАВенесуэлаДмитрий МедведевСеверная АмерикаНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала