Возможности США как мирового гегемона истощились, считает Медведев

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возможности США как мирового гегемона истощены, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.

"Как я неоднократно отмечал в начале 2026 года, начали сбываться самые необычные, в чем-то абсурдные прогнозы развития нашего мира. Посему обратимся к конспирологии как не самой серьёзной, но наиболее точной футурологической доктрине современности", - написал Медведев и напомнил известную с 1930-х годов теорию создания в Северной Америке особого технократического общества "Технат".

Как подчеркнул Медведев, теория "Технат" подразумевает, что власть в таком обществе должна принадлежать ученым и инженерам, а само умное государство - включать в себя не только территорию США, но и в качестве ресурсной базы Канаду , северную часть Южной Америки , в том числе Венесуэлу, Колумбию , а также Гренландию

"Хотите иных, более прозаических объяснений? Пожалуйста. Причина в истощении возможностей США как мирового гегемона", - написал Медведев.

Сегодня понятно, отметил зампред Совбеза, что сил на мировое владычество у США уже явно не хватает.

"И признающие это некоторые представители команды Трампа ведут дело к прагматичной адаптации своей долгосрочной политики к изменившимся условиям, то есть к фактической утрате ими глобального доминирования", - добавил он.