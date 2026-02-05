Медведев назвал похищение Мадуро нарушением международного права

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро — разнузданный акт нарушения международного права, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро — разнузданный акт нарушения международного права, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в авторской колонке , опубликованной на сайте РИА Новости.

"И тут дело не просто в наглом похищении. <...> Открытый киднеппинг высшего должностного лица — часть гораздо более важной цели: заполучить Западное полушарие в исключительное владение. Причем <...> не только фактический контроль по принципу "делаю, потому что могу сделать", но и закрепить "приобретения" де-юре", — пояснил он.

Медведев напомнил, что Мадуро, будучи главой государства, имел сразу два вида иммунитета от иностранной уголовной юстиции — абсолютный и функциональный.

Первый подтверждают постановление Международного суда ООН от 2002-го по делу "Демократическая Республика Конго против Бельгии" и итоги процесса над ливийским лидером Муаммаром Каддафи в 1999-2001 годах.

Что касается функционального, то в документах комиссии международного права Генассамблеи ООН перечисляются преступления, в отношении которых такой иммунитет предлагается не применять. И наркоторговли в этом списке нет, отметил политик.

Произошедшее в Венесуэле привело к мощнейшему геополитическому землетрясению, которое заставляет иначе посмотреть на основы миропорядка, заложенного по итогам Второй мировой войны, подчеркнул он.

"Циничный вызов для всей системы международных отношений", — добавил зампред Совбеза.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Дональд Трамп, Соединенные Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, атака привела к гибели 83 человек, более 112 пострадали.

Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств для их применения против Штатов". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.