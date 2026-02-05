Медведев назвал похищение Мадуро нарушением международного права

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро — разнузданный акт нарушения международного права, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
"И тут дело не просто в наглом похищении. <...> Открытый киднеппинг высшего должностного лица — часть гораздо более важной цели: заполучить Западное полушарие в исключительное владение. Причем <...> не только фактический контроль по принципу "делаю, потому что могу сделать", но и закрепить "приобретения" де-юре", — пояснил он.
Медведев напомнил, что Мадуро, будучи главой государства, имел сразу два вида иммунитета от иностранной уголовной юстиции — абсолютный и функциональный.
Первый подтверждают постановление Международного суда ООН от 2002-го по делу "Демократическая Республика Конго против Бельгии" и итоги процесса над ливийским лидером Муаммаром Каддафи в 1999-2001 годах.
Что касается функционального, то в документах комиссии международного права Генассамблеи ООН перечисляются преступления, в отношении которых такой иммунитет предлагается не применять. И наркоторговли в этом списке нет, отметил политик.
Произошедшее в Венесуэле привело к мощнейшему геополитическому землетрясению, которое заставляет иначе посмотреть на основы миропорядка, заложенного по итогам Второй мировой войны, подчеркнул он.
"Циничный вызов для всей системы международных отношений", — добавил зампред Совбеза.
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Дональд Трамп, Соединенные Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, атака привела к гибели 83 человек, более 112 пострадали.
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств для их применения против Штатов". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.