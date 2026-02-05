Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал похищение Мадуро нарушением международного права
08:03 05.02.2026 (обновлено: 16:33 05.02.2026)
Медведев назвал похищение Мадуро нарушением международного права
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро — разнузданный акт нарушения международного права, написал заместитель председателя Совета безопасности России
Медведев назвал похищение Мадуро нарушением международного права

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро — разнузданный акт нарушения международного права, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
"И тут дело не просто в наглом похищении. <...> Открытый киднеппинг высшего должностного лица — часть гораздо более важной цели: заполучить Западное полушарие в исключительное владение. Причем <...> не только фактический контроль по принципу "делаю, потому что могу сделать", но и закрепить "приобретения" де-юре", — пояснил он.
Медведев напомнил, что Мадуро, будучи главой государства, имел сразу два вида иммунитета от иностранной уголовной юстиции — абсолютный и функциональный.
Первый подтверждают постановление Международного суда ООН от 2002-го по делу "Демократическая Республика Конго против Бельгии" и итоги процесса над ливийским лидером Муаммаром Каддафи в 1999-2001 годах.
Что касается функционального, то в документах комиссии международного права Генассамблеи ООН перечисляются преступления, в отношении которых такой иммунитет предлагается не применять. И наркоторговли в этом списке нет, отметил политик.
Произошедшее в Венесуэле привело к мощнейшему геополитическому землетрясению, которое заставляет иначе посмотреть на основы миропорядка, заложенного по итогам Второй мировой войны, подчеркнул он.
"Циничный вызов для всей системы международных отношений", — добавил зампред Совбеза.
Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Дональд Трамп, Соединенные Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, атака привела к гибели 83 человек, более 112 пострадали.
Удары США по Венесуэле
В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств для их применения против Штатов". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
